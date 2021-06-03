Kulüpler Birliği ve TFF arasındaki toplantı sona erdi! Flaş açıklamalar

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile TFF arasında gerçekleşecek toplantı bugün saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı yeni kurallarla ilgili kulüplerden bir tepki yükselmişti. Toplantının ardından Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: Limitlerde hoşgörü istedik

Ahmet Nur Çebi ilk olarak basın karşısına çıktı ve "Yabancı sayısı ve ligden düşme konusunda bizden teyit alınmadı. Bu aldıkları kararı gözden geçirebileceklerini düşünüyoruz. Biz kulüplere verilen harcama limitleri vardı. Geçen senelerden kaybettiğimiz ülke puanları nedeniyle bu sene daha fazla puan toplamamız gerekiyor. Bu nedenle limitlerde hoşgörü istedik. O sene, bu sene değil. Bu garip bir sene. Pandemi ve ülke puanı nedeniyle bu sene limitlerde esnek davranılmasını istedik." dedi.









Çebi'nin ardından Ahmet Ağaoğlu basın karşısına çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı sınırı hakkında neden böyle bir karar alındığını bilmiyoruz.Gelirimiz düşüyor, giderlerimiz sabit. Geliştiremediğimiz bir oyuncuyu sahaya süremeyiz. Bu yüzden rezerv lig oluşturulmalı. 3 puana verilen para 600 bin Euro'ydu. Bugün 180 bin Euro veriliyor. Limit tahsis edilirken, ilk başta anlaştığımızda 500 milyon Dolar olan naklen yayın geliri bugün 220 milyon Dolar'a düşmüş durumda."