Kulüpler Birliği Vakfı'nın Ahmet Nur Çebi Başkanlığında toplanan yönetim kurulunda, yeni görev dağılımları yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Dış Ilişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olurken; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sportif işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu. idari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini de Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç üstlendi.