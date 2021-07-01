Kulüpler Birliği ile Socios.com güçlerini birleştirdi

Socios'un 40’tan fazla global spor organizasyonu ile dijital alandaki deneyiminden yola çıkarak Türk futboluna ve kulüplere yeni gelir modelleri yaratmak adına başlatılan bu iş birliği kapsamında, futbolumuzun bir yandan teknoloji ve inovasyon dünyasının yeni trendlerine uyum sağlaması, diğer yandan da finansal anlamda sürdürülebilir değer yaratmasını adına çalışmalar yapılacak.

Kulüpler Birliği, "Taraftar Etkileşim Partneri" olarak konumlanacak Socios ile spor kulüpleri başta olmak üzere futbol ekosistemi içerisinde yer alan bütün aktörler için önümüzdeki günlerde spor ve dijital dünyanın yeni trendlerini konu alan efektif eğitimler ve seminerler organize edecek. Socios, uluslararası spor endüstrisindeki bilgi birikimi ve deneyimi ile Avrupa’nın dev kulüpleri ile olan iş modellerine benzer modelleri ülkemizde de hayata geçirilmesine destek olacak.

Her iki kurumun da yöneticilerinin yer alacağı detaylı basın toplantısının net tarihi ise ilerleyen haftalarda spor kamuoyu ile paylaşılacak.