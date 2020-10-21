Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Hala para alamadık

Mehmet Sepil'in açıklamaları şu şekilde:

5. haftadayız hala para alamadık. Uzlaşma da sağlanamadı. Yayıncı kuruluşu n geçen sene pandemiyle ilgili haklı bir talebi oldu ve uğradıkları zararın giderilmesini istediler. Ancak artık indirime gidecek durumumuz yok.

Localara seyirci alındı. Korkmamamız gerektiği görüldü. Bizim beklentimiz, UEFA'nın da önerdiği gibi yüzde 30 kapasiteyle oynanması. Bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da birçok ülkede seyirciler tribüne alınıyor. Beklentimiz bunun hayata geçmesi.