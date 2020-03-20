Kulüp mağazaları kepenk kapattı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor,corona virüsü salgını nedeniyle mağazalarını geçici süreyle kapattı. Konyaspor da benzer bir karar alarak virüs tehdidi ortadan kalkana kadar satışları askıya aldı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı mağazalarını geçici süreyle kapattı. Konyaspor da benzer bir karar alarak virüs tehdidi ortadan kalkana kadar satışları askıya aldı.