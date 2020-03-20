Kulüp mağazaları kepenk kapattı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı mağazalarını geçici süreyle kapattı. Konyaspor da benzer bir karar alarak virüs tehdidi ortadan kalkana kadar satışları askıya aldı.