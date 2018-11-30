Kulübede zorunlu değişiklik!

Beşiktaş, Sarpsborg deplasmanına 9 eksikle gitmişti. Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma sakatlıkları nedeniyle İstanbul’da bırakılmışlardı. Atiba ile Güven de UEFA listesinde olmadıkları için kafilede yer almadılar. Çok sayıda eksiğin bulunması nedeniyle, alt yapıdaki isimler UEFA listesinde olmasa da oynatabilen Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş U19 takımından 3 ismi Norveç’e götürdü. 27 Mart 2001 doğumlu stoper Erdoğan kaya, 21 Mayıs 2011 doğumlu sol bek Rıdvan Yılmaz ve 13 Temmuz 2001 doğumlu forvet oyuncusu Oğuzhan Akgün kulübedeki 7 isimden birdiydi. Bu 3 oyuncunun profesyonel sözleşmeleri TFF tarfından 28 Kasım Perşembe günü çıkarılmıştı. Ayrıca 5 Ocak 2000 doğumlu Erdem Seçgin uzatma dakikalarında Lens’in yerine oyuna girdi.