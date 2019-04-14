Kulplu beygirde Ferhat Arıcan, Avrupa 5.'si

Polonya’da devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Ferhat Arıcan, kulplu beygirde 5. oldu.

14 Nisan 2019, Pazar 09:43
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Kulplu beygirde Ferhat Arıcan, Avrupa 5.'si

Polonya’da devam eden Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda genel tasnifin ardından dün bireysel aletlerde madalya sahibini buldu.

Toplam 7 final başarısı yakalayan Ferhat Arıcan kulplu beygirde, Ahmet Önder de yer aletinde mücadele etti.

Kulplu beygirde Ferhat 13.866 puanla 5. olurken, Ahmet Önder ise yer aletinde topladığı 14.100 puanla 7. sırada yer aldı. Ahmet Önder önceki gün, genel tasnifteki performansıyla Avrupa 5.’liğiyle tarihi bir dereceye ulaşmıştı.

Sporcularımızın madalya mücadelesi bugün de sürecek.

Ahmet; paralel ve barfikste, Ferhat da sadece paralel de yarışacak. Müsabakalar TSİ 14.30’dan itibaren başlayacak. 

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