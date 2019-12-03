Kulaçlar ay-yıldız için atıldı

ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Seçme Müsabakalarına Antalyaspor yüzme takımından 7 sporcu girmeye hak kazandı.

İstanbul'da düzenlenen bölge karmaları seçme müsabakalarına Antalyaspor'dan erkeklerde; Ege Mert Öztürk, Poyraz Şan Aşkın, kadınlarda Sevim Eylül Süpürgeci, İpek Derin Eğin, Naz Albayrak, Ela Ulucan ve Elif Eylül Şanalacak elde ettikleri derecelerle ilk sekize girerek bölge karmasında yer almaya hak kazandı. Bölge karmalarına seçilen sporcular 2020 yılının mart ve nisan aylarında yurt dışında düzenlenecek müsabakada Türkiye'yi temsil edecek.

7 SPORCU İLE KATILIYORUZ

Antalyaspor yüzme takımı baş antrenörü Turgay Demircioğlu, Türkiye genelinde bölge karmalarına en çok sporcu katılımını sağlayan kulüp olarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Demircioğlu, "İleride milli takımımızı teşkil edecek altyapıya 7 sporcu ile katılmak bizleri gururlandırıyor. Bu başarı, düzenli çalışmanın yanında kulübümüzün ve velilerimizin özverili gayreti ile gerçekleşti" dedi.

SIRADA YENİ REKORLAR VAR

Yüzme Branşı Şube Sorumlusu Alp Özel ise, kulübümüzün kuruluşundan bu yana var olan yüzme branşında Türkiye'nin en güçlü altyapısına sahip olduklarını ifade ederek, "Bütün sporcularımızı 5 yıllık bir program kapsamında yetiştiriyoruz. Bu işin altında çok büyük emek var. Bu hafta, Türkiye'de bütün yıl yüzülerek elde edilen en iyi derecelerin yarışacağı Türkiye Şampiyonası'na 36 sporcumuz ile katılıyoruz. Oradan da rekorlar ve iyi haberler geleceğine inancımız tam" diye konuştu.

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