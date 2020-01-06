Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, defansın solunda görev yapan Rus futbolcu Fedor Kudryashov (33) ile 1.5 yıllığına sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in ilk devresinde kötü günler geçiren Antalyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı beyazlı ekip, defansın solunda görev yapan Rus futbolcu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllığına sözleşme imzaladı. Kulübün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, 35 kez Rus milli takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kudryashov'ın sözleşme imzalarken ve Antalyaspor tişörtü giydiği fotoğraflarına da yer verildi.

Fedor Kudryashov, geçen sezonun ikinci yarısı Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı ve 1 gol attı. Fedor Kudryashov, Süper Lig'deki tek golünü de Medipol Başakşehir formasıyla 18 Şubat 2019'daki ilk resmi maçında Antalyaspor'a attı.

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