Son zamanlarda pazar tezgahlarında sıkça karşılaştığımız Papara olarak da bilinen kudret narı, pek çok hastalığı önleyen şifalı bir meyvedir. Yıllardır var olan ve ayurveda tedavisinde kullanılan meyve, mide kanserinin önlenmesinde de büyük rol oynuyor.

Kudret narı nasıl yenir?

Kudret narı genellikle kudret macunu yapımında kullanılır. Bu meyve Hindistan'ın tropikal bölgelerinde yetişen, uzun yıllardan beri pek çok tedavi de kullanılan bir meyvedir. Oldukça keskin bir tada sahiptir. Keskin tadı nedeniyle çiğ olarak tüketilemez. Pek çok kişi bu narı sebze kategorisinde değerlendirmektedir.

Kudret narını tüketebilmeniz için ilk olarak düzgün bir şekilde kazımalısınız. Daha sonra içerisindeki tohumları çıkarın ve en temiz şekilde yıkayın. Kudret narını yiyebilmek için bir çatal yardımıyla püre haline getirene kadar ezmelisiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyerek, sabahları aç karnına bir kaşık kadar yiyebilirsiniz.

Kudret narı nasıl hazırlanmalıdır?

Kudret macunu hazırlamak için, olgunlaşmış olan meyveleri seçmeniz gerekmektedir. Sarı ya da daha çok turuncuya yakın renklerdeki narların çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra bir bardak su ve biraz saf bal koyup karıştın. 1 aylık süre boyunca cam kavanozun içerisinde, ağzı kapalı olacak şekilde bekletin. Kavanozu açtığınızda yeniden karıştırın ve günde bir kaşık aç karnına tüketin.

Kudret narı zeytinyağı ile de tüketilebilmektedir. Bunun için yine olgun kudret narlarını seçin ve çekirdeklerini çıkarın. İçerisine 1 su bardağı dolusu saf zeytinyağı ekleyin. Fakat bu karışımı 6 aylık bir süre kadar bekletmeniz gerekmektedir. Daha sonra içerisine bal ekleyerek karıştırın.

Bekletmiş olduğunuz bu 6 aylık süre içerisinde kudret narı aşağı çökecek ve ortaya bir yağ çıkacaktır. Kavanozu açtığınızda karıştırmadan bu yağı süzerek kudret narı yağını da ayrıca tüketebilirsiniz.

Zeytinyağlı kudret narı macunu faydaları nelerdir?

Kabakgiller familyasına ait olan kudret narından macun ve yağ yapılmaktadır. Mineral, vitamin ve lif bakımından oldukça zengindir. Bu yüzden özellikle Hindistan'da ve ülkemizde tedavi amaçla kullanılır. Faydalarına gelecek olursak;

İçerisinde bulunan E vitamini ve proteinler sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, virüs, mikrop ve bakterilere karşı korur,

Bağırsaklarda ve mide de bakteri oluşumunu engeller,

Sindirim sistemi enfeksiyonlarının geçmesinde büyük rol oynar,

Anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliği sayesinde kandaki toksinlerin temizlenmesini sağlar,

Egzama, çıban ve sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Cildi temizler ve korur,

Kan şekeri seviyelerini korur,

Likopen ve lutein sayesinde tümör oluşumunu ve bu tümörün büyümesini engeller. Özellikle Tümör kanserinde bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir.

Kudret narı macunu cinsel gücü arttırır mı?

Kudret macunu, ülkemizde en çok cinsel gücü arttırması için kullanılmaktadır. Bu doğru bir kullanım şeklidir. Çünkü kudret narı bir afrodizyak görevi görür. Afrodizyak ise kişide cinsel istek uyandıran ve arttıran bir maddedir.

Kudret narı saç dökülmesini engeller mi?

Kudret narının yağı saç dökülmelerine karşı iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Diğer yandan saç yıpranmalarınız ya da saç diplerinde yaralarınız varsa yine kudret narı yağı kullanarak tedavi edebilirsiniz. Öncelikle kudret narının yağı nasıl çıkartılır yukarıda sizlere anlattık. Bu karışımı haftada bir kez banyodan önce saç diplerinize uygulayın ve 10 dakika kadar beklettikten sonra güzelce durulayın.

Tamamen duruladıktan sonra şampuan kullanarak temizleyebilirsiniz. En çok bilinen yanlışlardan biri de bu yağı şampuanın içerisine katmaktır. Şampuan içerisinde bulunan pek çok madde, eklenen kudret yağının etkilerini öldürür. Hatta saç bakımında kullandığınız hiçbir karışımı şampuanlarınızın içerisine ekleyerek kullanmamalısınız.

Kudret narı yanık tedavisinde kullanılır mı?

Kudret narını yanık tedavisinde kullanan pek çok kişi mevcuttur. Fakat yanıklara iyi gelmesi ile bilinen narı yine zeytinyağı ile harmanlamak gerekmektedir. Yağ haline getirdiğiniz karışımı yanık bölgelere uygulayarak iyice yedirin. Ertesi gün yıkanabilirsiniz.

Kudret narı mide tedavisinde kullanılır mı?

Anavatanı olan Hindistan'da bu meyve, mide hastalıkları için ilaç olarak yıllardır kullanılıyor. Yine zeytinyağı ile harmanlayarak günde bir kaşık aç karnına tüketildiğinde faydalarına şahit olacaksınız. Özellikle mide yanması olan kişilerde, yanma hissini yaşadığı zaman bir kaşık kadar tüketebilir.

Kudret narı kabızlığı önler mi?

Kudret narının en bilinen faydalarından biri de bağırsak sisteminin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamasıdır. Kabızlık ve sindirim sistemi gibi hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Yine zeytinyağı ile harmanlayarak günde bir kaşık aç karnına tüketebilirsiniz.