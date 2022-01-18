Küçükçekmece’de Mini Minikler Turnuvası heyecanı yaşandı

İSTANBUL, (DHA) - Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ve Küçükçekmece Kulüpler Birliği, çocuklar için U12 Mini Minikler Futbol Turnuvası düzenledi.

336 SPORCU SAHAYA ÇIKTI

İstanbul Trabzon Halı Saha Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada, 336 sporcu sahaya çıktı ve 24 takımın katılımıyla 6 grupta tek devreli lig usulüne göre maçlar oynandı. Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan maçlarda üçüncülük ve dördüncülük maçını Küçükçekmece İdman Yurdu Spor ile İstanbul Sinopspor kulüpleri oynarken, final maçında ise İstanbul Trabzonspor ve Halkalı Taştepe Spor kulüpleri karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON İSTANBUL TRABZONSPOR OLDU

Turnuva sonunda İstanbul Trabzonspor şampiyonluğa adını yazdırdı. Halkalı Taştepe Spor ikinci, Küçükçekmece İdman Yurdu spor üçüncü, İstanbul Sinop Spor ise dördüncü oldu. Turnuva sonunda miniklere kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediyesi protokolü tarafından takdim edildi.