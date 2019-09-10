Küçük: Önemli görevler düşüyor!

Törende konuşma yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, “2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcını burada hep birlikte kutluyoruz. Fenerbahçe’nin ilkeleri vardır, bunların başında Atatürk ilke ve devrimleri gelir. İnşallah buradan mezun olan öğrencilerimizin çoğu devamı olan kulübümüzün Fenerbahçe Üniversitesi’nde eğitime başlayarak Fenerbahçe ismini bir kere daha devam ettirirler. Atatürk’e, bu ülkeye bu bayrağa, bu millete, bu vatana ve bu devlete hizmet etmek için sizlere önemli görevler düşüyor” sözlerini sarf etti.