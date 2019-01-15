Bordo Mavili ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile Kucka'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İtalyan ekip transferi resmi sitesinden resmen duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Milan'dan ayrılarak Trabzonspor kadrosuna katılan Jurac Kucka, bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giydi, 1 asist ile oynadı. Geçtiğimiz sezon da tecrübeli orta saha 25 lig maçına çıktı ve 3 gol ile 6 asistlik performansa imza attı.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Kucka imzayı attı

Tecrübeli futbolcunun sosyal medyada Parma'ya imza atarken fotoğrafı da ortaya çıktı. Parma cephesinden resmi açıklama geldi. Kucka yeni takımında 87 numaralı formayı giydi.

İşte Kucka'nın maliyeti

Trabzonspor görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmesinin ardından bir açıklamada daha bulundu ve transferin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

İşte o açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Juraj Kucka'nın, Parma kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 4.760.000.-EUR ve ayrıca 238.000.-EUR tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir.

Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4.875.000.-EUR tutarındaki alacağına karşılık, 3.375.000.-EUR ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk emiş olan alacaklarının 01.11.2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto' ya 200.000.-EUR hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



