Kucher, Kayserispor’da yeniden anlaştı

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar bir yandan yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2017-2018 sezonunda Sharhtar Donetsk takımından kadrosuna kattığı Ukraynalı tecrübeli savunma oyuncusu Oleksandr Kucher ile 2019-2020 sezonu için anlaşma sağladı.

Geçen sezon Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın gelişi ile takımın jokeri olan Kucher savunmanın her hattında forma giydi ve performansı ile dikkat çekti. Hikmet Karaman’ın kalması için onay verdiği Kucher dün akşam saatlerinde Kayseri’ye geldi. Kayseri’ye gelen Kucher, Karpuzatan Kadir Tesislerine giderek yöneticiler ve teknik heyet ile görüştü. Oleksandr Kucher’in sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

İHA