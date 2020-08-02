Zaman içerisinde yüzük parmağı ve serçe parmağını kullanma yetisinin azalmasına sebep olan kubital tünel sendromu, zamanında müdahale edilmesi gereken önemli rahatsızlıklardan biridir. Belirtiler doğru şekilde okunmalı ve analiz ile beraber doktora başvurulmalıdır. Zamanında ve erken tanı ile beraber uzman doktor kontrolü altına yapılacak tedavi yöntemleri, hastalığın iyileşmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Kubital tünel sendromu nedir?

Kubital tünel sendromu genel olarak dirsek bölümünde sinir sıkışması olarak bilinir. Dirsek seviyesinde bulunan dış bölümdeki ulnar sinir sıkışması nedeniyle, serçe ve yüzük parmağında uyuşma oluşur. Ayrıca bununla beraber güç kaybı yaşanır. Boyun kısmından ele kadar uzanan ulnar siniri, dirseğin arka bölümünde medial epikondil olarak bilinen tünelden geçiş yapar. Bu tünel ve bölgede meydana gelen herhangi bir sıkışma, kısa süreli el bölgesinde uyuşma ile beraber güç kaybı yaratır.

Kubital tünel aynı zamanda destek tüneli olarak da bilinmektedir. Dirsek kısmında kemiği hemen yanında ve dışarıda bulunan bu bölüm, ulnar sinirin tünel bölgesinde sıkışması ile beraber ele kadar ulaşmaktadır. Böylece önkol, dirsek, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk ile beraber ağrının yanı sıra önemli derecede güç kaybı yaratmaktadır. Bu bölgede ulnar siniri gerilir ve medial epikondil kısmına doğru itilir. Özellikle dirseğini masaya dayayanlar ya da uyurken eline arkasında kavuşturanlarda çok fazla meydana gelen bir sorun olarak öne çıkmaktadır.

Kubital tünel sendromu belirtileri nelerdir?

Fiziksel açıdan kubital tünel sendromu belli başlı bazı belirtiler ile beraber kendisini gösterir.

- Serçe ve yüzük parmağında meydana gelen uyuşukluk,

- Yaşanan uyuşukluk ile beraber ortaya çıkan ağrılar,

- Güç kaybı,

- El ve kol bölgesinde kontrol kaybı,

- El bölgesinde ince kasların incelmeye başlaması,

- İleri seviyelerde parmakların tamamen kıvrık hale gelmesi ve açmakta zorlanma,

Zaman içerisinde eğer müdahale edilmezse özellikle yerden küçücük bir eşyayı alma noktasında dahi zorluk yaşanmaya başlanmaktadır.

Kubital tünel sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Kubital tünel sendromu tedavisi için sinir hasarının az olduğu dönemlerde cerrahi dışı yöntemler söz konusudur. Özellikle bu dönemde dirsek bölümünü belli noktalara dayamaktan uzak durulması en önemli unsurdur. Genelde dirseğini düz tutabilmesi için hastalar adına atel kullanılır. Eğer hastalık çok şiddetli bir noktaya ulaşırsa, o zaman doktor kontrolü altında yapılan inceleme ile beraber cerrahi yönteme başvurulur.

Yapılan cerrahi tedavi yöntemleri doktordan doktora değişkenlik göstermektedir. Bazı cerrahlar ulnar sinirini dirseğin arka kısmından almak suretiyle ön tarafa getirmektedir. Böylece gerginlik ve basıncın minimum seviye inmesine olanak verir. Bazı cerrahlar ise kemik çıkıntısının düzeltilmesi üzerinde çalışmalar gerçekleştirir. Yapılacak olan cerrahi yöntem ile beraber, bir süre hastanın bölgeyi çok az hareket ettirmesi istenir. Bu dönem içerisinde özellikle uyuşukluk ve bazı karıncalanmalar devam eder.

Kubital tünel sendromu testi nasıl yapılır?

Kubital tünel sendromunun ortaya çıktığı belirtilere bağlı olarak uzman doktor kontrolü altında testler gerçekleşmektedir. Bu testler özellikle hastalığın şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aynı zamanda kalıtsal özellikler; yaş, boy ve kilonun yanı sıra alerjik yönler ile biyolojik etmenler de ön planda tutulur. Bu doğrultuda gerçekleştirilen tetkik ve teşhis eşliğinde, hastalığın ortaya çıkan şiddetine göre tedaviler uygulanır. Bu tür sağlık sorunları için yapılan testler üzerinden tanı ve tedavi sadece uzman doktor kontrolü altında gerçekleşebilir.

Kubital tünel sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Kubital tünel sendromu zamanında müdahale ile beraber tedavi edilmesi gereken çok önemli rahatsızlıklardan biridir. Ulnar sinirinin dirseğin dış kısmında baskı altında kalması ile beraber çok ciddi uyuşukluk ve güç kaybına neden olur. Bu kayıp eğer zamanında müdahale edilmez ise çok daha ciddi boyutlara ulaşır. Ağrılar, uyuşukluk ve karıncalanma ile güç kaybı üzerinden, kişi kapı kolunu dahi açamayacak noktaya gelebilir. O yüzden mutlaka belirtileri iyi analiz etmek ve zamanında doktora başvurmak önemli husustur.