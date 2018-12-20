Kubilay Yılmaz: Benim için çok özel

Trnava’nın Türk asıllı futbolcusu Kubilay Yılmaz, Fenerbahçe’yi 1-0 yendikleri maçta kariyerindeki ilk Avrupa Ligi golünü kaydetmişti.

Yılmaz, “Bu gol aynı zamanda bir Türk takımına attığım ilk goldü. Benim için çok özel. Her açıdan harika bir andı. İnanılmaz duygular hissettim. Bunu anlatmak çok zor” ifadelerini kullandı.

Avusturya’da doğup büyüyen 22 yaşındaki futbolcu, milli takımla ilgili henüz tercihini yapmadığını sözlerine ekledi.