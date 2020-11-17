Kruzliak’la tek galibiyet

A Milli Takımımız'ın, Macaristan maçını İvan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'la bugüne kadar 6 maçımızın sadece 1'inde; Milli Takımımız'la galip gelebildik. Bu süreçte kulüp takımlarımız da 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Tecrübeli hakem, Milliler'in, EURO 2020 Elemeleri'nde grubunda Andorra'yı deplasmanda (d)

2-0 yendiği mücadeleyi yönetti. Slovak hakem, kulüp bazında da; Fenerbahçe'nin 2016'da Lokomotiv Moskova'yla (1-1/d), 2017'de Krasnodar'la (1-0/d), Başakşehir'in 2016'da Shakhtar Donetsk'le (2-0/d), Beşiktaş'ın 2018'de Partizan'la (1-1/d) ve Galatasaray'ın da 2019'da Club Brugge'la (1-1) oynadığı karşılaşmalarda düdük çaldı. Aynı hakem ayrıca, rakibimiz Macaristan'ın da, 2012'de İsrail'le 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sahne aldı. (Not: Sonuçlar, ev sahibi takımlara göre yazılmıştır.) Aslıhan Çil