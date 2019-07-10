Kruse ve Muriç tüm takıma bedel

Sarı-Lacivertliler’in hayal kırıklığıyla dolu geçen sezonda en büyük sıkıntısı gol yollarındaki başarısızlığı oldu. Fenerbahçe, ligde bulduğu pozisyonları gole çevirme oranı en düşük takımdı. Kanarya, 34 hafta sonunda rakip fileleri sadece 44 kez sarsabildi. Transferde de öncelik, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak oldu. Önce Max Kruse, ardından Vedat Muriç imzayı attı. İkilinin geçtiğimiz sezonda takımlarındaki skor katkısı, Ersun Yanal’ın neden bu oyuncuları ısrarla istediğinin en net göstergesi oldu.

Gol de var asist de...

Max Kruse, Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 32 maça çıktı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran 31 yaşındaki oyuncu, 10 da asist yaptı. Kruse, takımına 21 gollük katkı sağladı. Muriç ise Rizespor'da fırtına gibi esti. Kosovalı yıldız, fileleri 17 defa sarstı, 7 golün de asistini yaptı. Böylece Muriç'in skor katkısı da 24 oldu. Kruse ve Muriç ikilisi toplamda 45 kez skora etki ederek, 44 gol atabilen Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

Arda Erol