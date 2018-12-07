Şampiyonada hedeflerinin kürsüde yer almak olduğunu ifade eden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Kenya'da geçirdiğimiz çok başarılı bir kamp döneminin ardından Hollanda'da iddialı gidiyoruz. Gençlerimiz çok iyi durumda. Büyüklerde son üç yıldır zaten şampiyonluğu kaptırmıyorduk. Bu yıl hedefimiz gençlerde de podyuma çıkıp, yedi madalyanın üzerine çıkmak. Buraya iddialı geldik. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Avrupa Şampiyonaları'nda her zaman iddialı olup, kürsüde yer aldık. Bu şampiyonada da hedefimiz kürsüde yer almak. Türk konsolosluğundan gelen yetkililere teşekkür ediyorum. Bizleri burada karşılamaları takıma moral oldu. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

SON DÖRT YILDA 20 MADALYA

Milliler, U20, U23 ve büyükler kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 2017 yılında 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile tarihindeki en fazla podyumu yakaladığı organizasyonu geçirmişti. 1994'ten bu yana yapılan Avrupa Kros Şampiyonası tarihinde bugüne dek toplam 38 podyum gören Türkiye, bu madalyaların 20'sini son dört yıl içinde elde etti.

Şampiyonada Türkiye adına yarışacak sporcular şöyle:

U20 ERKEKLER: Ayetullah Aslanhan, Ramazan Baştuğ, Ahmet Mutlu, Abdullah Özdemir

U20 KADINLAR: Sabriye Güzelyurt, İnci Kalkan, Derya Kunur, Emine Akbingöl

U23 KADINLAR: Bahar Atalay, Sümeyye Erol, Yayla Kılıç, Büşra Nur Koku, Burcu Subatan

U23 ERKEKLER: Onur Aras, Ferhat Bozkurt, Ömer Günen, Ramazan Karagöz

BÜYÜK ERKEKLER: Polat K. Arıkan, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Cihat Ulus

BÜYÜK KADINLAR: Yasemin Can, Tubay Erdal, Özlem Kaya