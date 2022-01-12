Kros sezonunda yılın ilk yarışı Mersin’deki 68’liler Barış ve Kardeşlik Ormanı’nda yapıldı. Turkcell Türkiye Kros Ligi’nin eleme kademesindeki müsabakalara U18’de 24, U20’de 28, büyüklerde ise 20 takım olmak üzere toplamda 72 ekip katılım gösterdi.

U18 yarışında kadınlarda ENKA, erkeklerde Batman Petrolspor ilk sırayı alırken, U20’de hm erkeklerde hem de kadınlarda Fenerbahçe birinci oldu. Geçen yılın ligde üst sırada yer alan erkeklerde 8, kadınlarda ise 6 ekibinin direkt birinci kademeye gireceği için katılmadığı büyüklerde ise kadınlar kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediye Spor, erkeklerde ise Beykoz Belediyesi birinciliği aldı.

Yarışmalarda bireysel olarak ilk sırayı alan atletler ise şöyle:

U18 kadınlar: Ceyda Melek Pınar ( Beşiktaş )

U18 erkekler: Kıyasettin Kara (Kayseri Gençlik)

U20 kadınlar: Buse Nur Batak (Fenerbahçe)

U20 erkekler: İsmail Taşyürek (Fenerbahçe)

Büyük kadınlar: Büşra Nur Koku (Bursa BŞB)

Büyük erkekler: Murat Emektar ( Galatasaray )

Turkcell Türkiye Kros Ligi’nde ilk kademe müsabakaları 26 Ocak’ta Malatya’da gerçekleştirilecek.