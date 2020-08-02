Yoğun çalışma temposu, stresli yaşam ve psikolojik olarak görülen baskılar insanların sağlıklarını oldukça kötü yönde etkiler. Bu nedenle, son yıllarda artan hastalıklar arasında yer alan kronik yorgunluk, yorgun ve mutsuz hissetme, istirahat ederken bile iyi hissetmeme gibi problemlerle sürekli ortaya çıkan bir durumdur. Bu problem zamanla bazı hastalarda yoğunlaşabilir ve sağlıklı yaşamın ve hatta günlük yaşamın devam etmesini önleyecek bir düzeye ulaşabilir. Bu nedenle ciddi kronik yorgunluk sorunu olan kişilerde psikolojik ve fizyolojik tedaviye ihtiyaç vardır.

Kronik yorgunluk sendromu nedir?

Kronik yorgunluk; yeterli dinlenmeye rağmen sürekli yorgun hissetme, iş verimliliğinde azalma, isteksizlik ve sosyal yaşamdan ve mutluluktan uzaklaşma gibi belirtilerle kendini ortaya çıkaran psikolojik bir rahatsızlıktır. Bazı hastalarda, sadece hafif yorgunluk ve düşük enerji seviyelerine ulaşabilirken, günlük aktiviteleri gerçekleştirememe ve bir bakıma ihtiyaç duyma boyutlarına ulaşabilir.

Kronik yorgunluk sendromu, genellikle yoğun bir çalışma temposu olan, yüksek sorumluluk gerektiren, stresli bir iş yaşamına sahip olan ve uzun, yorucu işler yapan üst düzey yöneticilerde görülen bir durumdur.

Sendrom psikolojik bir sorun olarak tanımlanabilir. Ancak psikolojik etkilerinin yanında zihinsel ve fiziksel etkileri vardır. Hastalardaki duygusal yorgunluk ve herhangi bir aktivite gerçekleştirecek enerjiye sahip olmadıkları hissi, bulantı, kas ağrıları, konsantrasyon eksikliği ve unutkanlık gibi sorunları beraberinde getirir. Bu nedenle, yaşam kalitesini olumsuz etkilemekle birlikte, okul başarısı, iş verimliliği ve sosyal yaşam üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Kronik yorgunluk sendromu belirtileri nelerdir?

Kronik yorgunluk belirtileri kısa süreli stres ve yorgunluktan kaynaklanan sorunlara benzer. Bu nedenle bunlarla karıştırılabilirler. Yorgun ve bitkin hisseden her bireyin kronik yorgunluk sendromu yoktur. Bu sendromun varlığını teşhis etmek için hastalar uzmanların kontrolünden geçmelidir. Hastalıkla ilgili semptomların uzun süre devam etmesi, yorgunluğun dinlenme ile azalmaması ve bu tükenmişlik hissinin aynı zamanda hastada karın ağrısı ve mide bulantısı gibi fizyolojik sorunlara neden olması hastalığın olasılığını güçlendirir. Kronik yorgunluk sendromunun yaygın belirtileri:

Sürekli tükenmişlik ve uyuşukluk hissinin olması

Kas ve eklem ağrısının sürekli olarak hissedilmesi

Boğaz ağrısı

Karın ağrısı

Enerji kaybı ve bitkinlik

Mide bulantısı ve kusma

Unutkanlık ve bilişsel performansta azalma

Uyku düzenleri ve kalitesindeki bozukluklar

Bağışıklık sistemi zayıflığı

Bağırsak sistemindeki bozukluklar

İş dünyasına ve sosyal hayata karşı olumsuz tutumlar

Sürekli huzursuz olma duygusu

Depresyon

Kronik yorgunluk sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Kronik yorgunluk sendromu için bir tedavi yoktur. Tedavi planı genellikle birey ve hastanın yaşadığı sorunların ciddiyeti tarafından belirlenir. Sendromla baş etmenin en etkili yöntemleri, düzenli egzersiz, stres giderici ve hastaların problemlerle başa çıkma yeteneğini geliştirme yolunda çalışmalardır. Ayrıca yoğun çalışma hızını azaltma gibi önlemler de alınmalıdır.

Hastalık günlük hayatı çok ciddi bir şekilde etkilemezse ve kişi günlük aktiviteleri gerçekleştirebilirse, ilaç kullanımı gerekli olmayabilir. Bununla birlikte, ciddi sendromlu, işini kaybetme riski olan veya sosyal yaşamlarından tamamen uzak olan ve depresyonda olan hastalarda antidepresan ilaçlar gerekebilir. Aynı zamanda, doktor tarafından gerekli görüldüğünde bağışıklık sistemini güçlendirmek, kas ve eklem ağrısını azaltmak, uykuyu düzeltmek için ilaç tedavileri ile psikolojik tedaviler uygulanabilir.

Kronik yorgunluk sendromu testi nasıl yapılır?

Belirtilen semptomları olan sağlık kurumlarına başvuran hastalarda yapılacak muayene ve tanı testleri sonucunda kronik yorgunluk kolayca teşhis edilebilir. Hastalığın semptomları birçok psikolojik hastalığa paralel olduğundan, hastanın geçmişi ayrıntılı olarak ele alınmalıdır.

Aynı zamanda, kişinin yorgunluğunun ve benzer semptomların altta yatan farklı bir hastalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tam olarak anlamak için, ilgili kan testleri ve görüntüleme teknikleri ile incelemeler yapılacaktır.

Kronik yorgunluk sendromu tanısı konan kişilerde hastalığın şiddeti, günlük yaşam ve çalışma hayatı üzerindeki etkileri de dikkate alınmaktadır. Psikiyatristler, psikologlar ve diğer tıbbi birimlerdeki uzmanlardan oluşan multidisipliner ekipler tanı ve tedavi yöntemlerini buna göre belirler.

Kronik yorgunluk sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Kronik yorgunluk sendromu hafife alınmamalıdır. İlerleyen safhalarda kronik yorgunluk sendromu sadece yoğunluk hissi olarak kalmaz ve fiziksel olarak sizleri çok zor durumlara düşürebilir. Bu nedenle tedaviler konusunda geç kalmamanız önemle tavsiye edilmektedir.