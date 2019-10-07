Krizi Burak Yılmaz bitirdi

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde dün Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayan Siyah- Beyazlılar, rakibini 2-0’lık skorla devirmeyi başardı. Taraftarı önündeki mücadelenin ilk yarısında tutuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ikinci yarıda takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’ın etkisiyle sahasından galip ayrıldı.

Oyunun 52. dakikasında Kevin N’Koudou’nun Alanyaspor ceza alanı içerisinde Baiano’nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından verilen penaltı kararı sonrasında beyaz noktanın başına geçen Burak, şık bir vuruşla konuk ekibin kalecisi Jose Marafona’yı avladı.

Diaby’ye harika pas

Yıldız futbolcu, mücadelenin 69. dakikasında bu kez golle değil asistle ön plana çıktı. 34 yaşındaki oyuncu, bu dakikada Abdoulay Diaby’ye şık bir asist yaparak yine ön plana çıkmasını bildi. Dün oynanan Alanyaspor mücadelesiyle birlikte bu sezon ligdeki 3. maçına çıkan Burak, 90 dakikalık performansı sonunda 2 gol ve iki asistlik performansa ulaştı