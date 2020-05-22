Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmişti. Başta Almanya olmak üzere birkaç ülke yeniden futbola dönerken, Türkiye'de liglerin geleceğine yönelik planlar yapılıyor. Süper Lig'in de en doğru zaman ve en doğru şekilde başlaması adına gerekli olan her şey masaya yatırılıyor. Son olarak önceki gün TFF ile Kulüpler Birliği videokonferans yöntemi ile bir araya geldi. Kritik toplantının detaylarına FANATİK ulaştı.

'İstanbul önemli fikir'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Maçların İstanbul'da oynanması önemli fikir" dedi ve ligin kalan 8 haftasının İstanbul'da gerçekleşmesi gerektiğini savundu. Albayrak'a ilk tepki lider Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi. Fırtına'nın patronu, "Her gün binlerce vakanın olduğu İstanbul mu, yoksa 10-15 gündür vaka artışının olmadığı Trabzon mu! Buyrun, Trabzon'a bekleriz" ifadelerini kullandı.

'İki ay nasıl tutacağız!'

Birçok kulüp İstanbul önerisine sıcak baksa da başkanlar, "20 günlük kamplarda oyuncuları zor tutuyoruz. İstanbul'da iki ay otelde nasıl tutacağız!" şeklinde çekincelerini de dile getirdi. TFF yetkilileri ise şimdilik kaydıyla maçların planlandığı şekilde son 8 haftalık fikstüre sadık kalarak oynanacağını, gelişmelerin ise takip edileceğini kulüp temsilcilerine aktardı.

RAKİP OYUNCULARIMIN KAFASINI KARIŞTIRDI

Kritik toplantıda Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu çok tartışılacak bir iddiayı da ortaya attı. Futbolcularının kafasının karıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Liglerin seyircisiz oynanmasına karar verildiğinde, benim yabancılarımı arayan rakip takım futbolcuları oldu! 'Oynamayalım, birlikte hareket edelim' diyerek kafa karıştırmaya çalıştılar. Bizim rakiplerimizin kaptanları da buna dahil" açıklamalarında bulundu.

'Maça çıkacaklar'

Bu sözler üzerine Ali Koç konuşmaya başladı, "Başkan kimi kastediyorsun, açık olmalısın" dedi. Bunun üzerine Ağaoğlu, "Aralarında senin kaptanın da var Ali Başkan" karşılığını verdi. Koç ise, "Bazı oyuncular Emre'yi arayarak 'Bize önderlik et. Birlikte tavır alalım' teklifinde bulunmuş" ifadesini kullandı. Ahmet Ağaoğlu bu kez Abdürrahim Albayrak'a seslendi: "Muslera ve Falcao'nun, Sosa ve Mikel'i arayıp 'Maçlara çıkmayalım' dediğini öğrendik. Mikel'in ayrılış sebeplerinden biri bu." Albayrak ise "Bizim futbolcularımız burada. İdmana da çıkıyorlar. Maça da çıkacaklar" diye konuştu.

Düşme kalksın talebi Kasımpaşa'dan çıktı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 7 kulübün bu sezon ligden düşme olmaması yönünde talepte bulunduğunu açıklamıştı. Bu önerinin de ilk olarak ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan Kasımpaşa'dan geldiği öğrenildi. Bu teklif, Kasımpaşa gibi ligin son sıralarda olan Kayseri, Rize, Ankaragücü, Konya, Yeni Malatya ve Gençlerbirliği'nden destek gördü. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bu öneriyi de sert bir dille eleştirdi: "Çok samimiyetsizsiniz! Düne kadar sporcu sağlığı diyordunuz, şimdi 'düşme kalkarsa oynarız' diyorsunuz."

İŞTE ÇOK KONUŞULACAK O TARTIŞMANIN SÖZLERİ

Ahmet Ağaoğlu: Yabancılarımın kafasını karıştırmak için onları arayan rakip takım futbolcuları oldu.

Ali Koç: Başkan açık konuş, kimi kastediyorsun?

Ahmet Ağaoğlu: Aralarında senin kaptanın da var Ali Başkan. Muslera ile Falcao da Sosa ve Mikel'i aramış. Mikel bu yüzden ayrıldı.

Ali Koç: Bazı oyuncular Emre'yi aramış, 'Bize önderlik et' demiş.

Abdurrahim Albayrak: Bizim futbolcularımız burada. Maça da çıkacaklar.

UMUT EKEN