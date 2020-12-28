MENÜ

Kritik maçta Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya

Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki takımın kritik mücadelesinde Gençlerbirliği, Kayserispor’u konuk edecek.

28 Aralık 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Kritik maçta Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya

Süper Lig’de düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kayserispor kapışacak. İki takım da maçtan zaferle ayrılarak bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Başkent ekibinde Diego, Johansson, Soner, Salih, Toure, Kayseri’de ise Lung, Yasir, Ömer, Kolovetsios ve Lennon sahada olmayacak.

Gençlerbirliği – Kayserispor muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Motta, Polomat, Berat, Murat, Candeias, Sefa, Sio, Stancu

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Sapunaru, Behich, Attamah, Campanharo, Henrique, Manzala, Kvrzic, Kanga

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...