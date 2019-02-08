Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde Rus ekibi CSKA Moskova, İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk etti.
İlk çeyrekte ev sahibi CSKA Moskova, 22-20'lik üstünlüğü yakaladı.
İkinci çeyrekte 12-20'lik üstünlüğü yakalayaran Real Madrid, ilk yarıyı da 34-40 üstün kapatmayı başardı.
İlk yarıda toplam 34 sayı atan ev sahibi ekip, üçüncü çeyrekte 30 sayı atıp 21 sayı yiyerek son çeyreğe 64-61 önde giren taraf oldu.
Maçın bitimine 27 saniye kala 79-78 önde olan CSKA Moskova, kalan bölümde hata yapmayarak karşılaşmadan 82-78'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla CSKA Moskova, 22. maçındaki 17. galibiyetini alarak Real Madrid ile galibiyet sayısını eşitledi.
CSKA Moskova'da Nando De Colo 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Cory Higgins 15, Daniel Hackett 14 sayıyla oynadı.
Real Madrid'de Anthony Randolph 20 sayıyla takımının en skoreri olurken Gustavo Ayon 11, Klemen Prepelic 10 sayıyla maçı tamamladı.