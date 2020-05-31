Kritik maç Hoffenheim’ın

Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Mainz, Avrupa Ligi’ne katılma planları yapan Hoffenheim ile kozlarını paylaştı. İki takımın da net fırsatlar yakaladığı mücadeleden konuk ekip galip ayrılmayı başardı. Mavi- Beyazlılar’da 43. dakikada Samassekou’nun pasında iki stoperin arasından harika sıyrılan Bebou, takımına zaferi getirdi. Hoffenheim, bu sonucun ardından Wolfsburg’un kaybettiği haftada 3 puana uzanarak Kupa 2’ye katılmak adına altın değerinde bir galibiyet elde etti.