Kritik maç Hoffenheim’ın
Avrupa Ligi’ne katılma planları yapan Hoffenheim, deplasmanda Mainz'ı tek golle geçti. Hoffenheim, bu sonucun ardından Wolfsburg’un kaybettiği haftada 3 puana uzanarak Kupa 2’ye katılmak adına altın değerinde bir galibiyet elde etti.
Düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Mainz, Avrupa Ligi’ne katılma planları yapan Hoffenheim ile kozlarını paylaştı. İki takımın da net fırsatlar yakaladığı mücadeleden konuk ekip galip ayrılmayı başardı. Mavi- Beyazlılar’da 43. dakikada Samassekou’nun pasında iki stoperin arasından harika sıyrılan Bebou, takımına zaferi getirdi. Hoffenheim, bu sonucun ardından Wolfsburg’un kaybettiği haftada 3 puana uzanarak Kupa 2’ye katılmak adına altın değerinde bir galibiyet elde etti.