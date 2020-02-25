Kritik golleri adamı Skrtel

Sezon başında Başakşehir takımına transfer olan deneyimli stoper Martin Skrtel, yeni takımında 11 lig maçına çıkarken çok kritik 3 gole imza attı. Slovak oyuncu Ç. Rizespor deplasmanında galibiyeti getiren golü de attı.

25 Şubat 2020, Salı 12:07 Son Güncelleme:
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Kritik golleri adamı Skrtel

Başakşehir formasıyla 11 lig maçına çıkan Martin Skrtel, 3 de kritik gole imza attı. Ligin 8'inci haftasında turuncu lacivertli takımın 2-1'lik skorla galip geldiği mücadelenin 90+2'nci dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren 35 yaşındaki Slovak oyuncu, 9'uncu haftada da Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti. Süper Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 87'nci dakikada oyuna giren Skrtel, 90'ıncı dakikada takımına hem galibiyeti, hem de liderliği getirdi.

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