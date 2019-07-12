Kritik dava ertelendi

Beşiktaş’ın 2016 yılında yapılan genel kurulundaki kararların iptali ile 5 bin 268 kişinin usulsüz şekilde üye yapılması ve üye aidatlarının toplu halde yatırılması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, davacı Ozan Biber, Sezgin Gülnar, feri müdahil Ahmet Gelberi’nin avukatı Hakan Uzun, davalı avukatı Deniz Çiftçi ve taraftarlar katıldı. Dosya ve raporun bilirkişi kurulundan dönmesinin beklenmesini kararlaştıran Aydın, duruşmayı erteledi.