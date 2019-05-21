Kripto para dolandırıcılık suçları bir yılda üçe katlandı

FCA’dan yapılan açıklamada yatırımcılar, online ticaret platformlarında yüksek geri dönüş vaadi veren kişi ve kurumlara karşı uyarılırken, 2018-2019 döneminde kripto para varlıklarına ilişkin dolandırıcılık eylemlerinde 27 milyon sterlin kaybedildiği belirtildi.

Bu dönemde kripto paralara ilişkin dolandırıcılık suçlarının 2017-2018 dönemindeki 530 düzeyinden 1,834 düzeyine yükseldiğine dikkat çeken FCA, söz konusu dolandırıcıların vaatlerini ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yaptıklarını belirtti.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda genellikle pahalı saatler ve arabaların görüldüğü ve kişilerin buradan bir web sitesine yönlendirilerek yatırım yapmaları için ikna vurgulandı.