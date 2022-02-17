Kripto para borsası Bitget, Galatasaray’ın sponsoru oldu

Lider küresel kripto para borsası Bitget, Galatasaray Spor Kulübü ile 2021-22 sezonunun geri kalanı için sponsorluk anlaşmasına imza attı. Galatasaray ile yapılan sponsorluk anlaşması, Bitget'i futbol ve basketbol takımlarında birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi kripto ortağı olarak gösterecek. İş birliğinin basın toplantısı yakın zamanda Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

3 ayda 500 bin dolar gelir...

Editör arkadaşımız Yakup Çınar'ın aldığı bilgiye göre; Galatasaray, Bitget Kripto Para Borsası ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı ve 3 ay için 500 bin Dolar kazanacak...

Dijital varlık ekonomisindeki artış, ana akım izleyiciler arasındaki varlıklarını daha da yükseltmek için spor sponsorluklarına dönüşen kripto borsalarının etkilerini artırdı. Karşılıklı fayda sağlayan ilişki, kripto borsalarının tanınmış spor takımlarından marka bilinirliği oluşturmak için yararlanmasına ve sporseverler ile kripto meraklılarının gelişen kripto akımı hakkında bilgi edinmelerine olanak tanıyor.

Bitget CEO'su Sandra Lou, “Adanmış bir geçmişe sahip, lider bir Türk spor kulübü olan Galatasaray ile bu ortaklığı duyurmaktan son derece memnunuz. Türkiye, kripto sektörüne büyük ilgi gösterdi ve bu alanda eğitim ve bilgi paylaşımı fırsatlarına öncülük etmeye devam ederken; topluluğumuzu bu pazarda büyütmeyi dört gözle bekliyoruz. Blockchain ekosistemini büyütmeye ve kullanıcılarımıza değer katmaya devam etmek için her zaman benzer düşünen ortaklarla çalışmaya istekliyiz.” açıklamasını yaptı.

1905 yılında kurulan Galatasaray Spor Kulübü, güçlü bir geçmişe ve köklere sahip bir takım. Galatasaray, 1959'dan beri Süper Lig'de yer alan üç büyük takımdan biri ve tek sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanarak ender rekorlara sahip tek kulüp.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bitget ile sponsorluk anlaşmamızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak vizyonumuza uyan bir kripto borsası bulmak için arayışımız sürüyordu ve dünyanın önde gelen kripto şirketlerinden biri olarak Bitget'in doğru marka olduğuna karar verdik. Onlarla yakın bir şekilde çalışmayı ve birlikte karşılıklı yarar sağlayan bir vizyonla yürümeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Capital Sports Media’nın aracılığıyla Galatasaray ile yapılan anlaşma, Bitget'in 120 yılı aşkın bir geçmişe sahip bir İtalyan futbol devi olan Juventus'un yanı sıra espor takımları Professional Gamers League (PGL) ve Team Spirit'le olan iş birliklerini takip ediyor. 2011'de Natus Vincere'den bu yana uluslararası şampiyonlar olurken, 18 milyon ABD doları ile espor tarihindeki en büyük ödül havuzunu güvence altına aldı.