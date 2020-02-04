Böbreklerde kreatinin temizlediği ve tekrar temiz kan olarak gönderdiği kan miktarına kreatinin klirensi adı verilir. Kreatinin klirens testi, kanda ve idrarda bulunan kreatinin miktarlarının çeşitli şekilde hesaplanması ile yapılan bir testtir. Kreatinin klirens testinde yapılan hesaplamada dakikada kreatininden temizlenen kan yani plazma miktarı baz alınır. Elde edilen sonuç böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını göstermektedir.

Kreatinin Klirensinin Sağlık İnsanlarda Değeri

Kreatinin klirens testinin sonuçları sağlıklı bir insanda kadın ve erkek olarak ayrılır. Kreatinin klirens testinde sağlıklı bir erkekte dakikada 120 mililitre iken sağlıklı bir kadında dakikada 95 mililitre olarak belirlenmiştir.

Kreatinin klirens testi ile kişilerde glomerüler filtrasyon oranını yani (GFR) belirlenir. Bu GFR kişinin kanının ne oranda temizlendiğini göstermektedir.

Kreatinin Klirensi Neden Yüksek Çıkar?

Kreatinin klirens testinin yüksek çıkmasında kişi ile ilgili bazı durumlar mevcut olabilir. Bu durumlar genellikle kişinin sağlığı ile alakalıdır. Kreatinin klirensin yüksek çıkma nedenleri şu şekildedir;

- Yaşanan kronik böbrek rahatsızlıkları,

- Ciddi şekilde yaşanmış böbrek hasarları,

- Kişinin vücudunun uzun süre susuz kalması,

- Vücudu ve böbrekleri yoracak şekilde ağır egzersizler yapılması,

- Kaslarda meydana gelen yaralanmalar,

- Vücut yanıkları,

- Şok geçirme durumu,

- Gebelik hali,

- Karbonmonoksit zehirlenmesinin yaşanması,

- Kas distrofisi ve hipotiroidi durumudur.

Bu durumlardan ve sağlık problemlerinden bazılarını yaşamış olan kişilerde Kreatinin klirens testi yüksek çıkmaktadır.

Kreatinin Klirensi Neden Düşük Çıkar?

Kretinin klirensi seviyesinin yapılan test sonucunda düşük çıkması aslında kişilerde ciddi boyutta bir böbrek rahatsızlığına işaret eder. Bu nedenle mutlaka gerekli tedavilerin yapılması gerekir. Kretinin klirensi seviyesinin düşük çıkmasında bazı sağlık problemleri etkili olmaktadır. Bu sağlık problemleri ise şu şekildedir;

- Kanser hastalığının yaşanması ya da daha önceden yaşanmış olması,

- Böbrek yetmezliği sorunu,

- Böbreklerde yaşanan bazı sağlık problemleri,

- Özellikle böbreklerde filtreme özelliği gösteren bölümlerin hasar görmüş olması,

- Mesane va bağırsak çıkışlarında bir tıkanıklığın olması,

- Böbrekler üzerinde kan akışının normal değerlerin altında yani çok az miktarda olması,

- Vücudun uzun süre susuz kalması,

- Şok geçirme,

- Kişiyi hayati tehlike altına alan bazı enfeksiyonlar,

- Kalp ve damar tıkanıklığı ile yetmezliği.

Bu durumlar söz konusu olduğunda Kreatinin klirensi seviyesi çok düşük çıkmaktadır. Genellikle tedavi öncesinde kişide yaşanan sıkıntılar belirlenir ve tedavi süreci bu sıkıntı ile sorunlar çerçevesinde başlar.

Yüksek Kreatinin Klirensi Nasıl Düşürülür?

Kreatinin klirensi seviyesinin düşürülmesi için öncelikle yükselişe neden olan problemlere bakılması gerekir. Yüksek çıkan Kreatinin klirensi seviyesini düşürmek için öncelikle kırmızı et tüketimi azaltılabilir. Ayrıca kişiyi çok zorlayan yoğun ve ağır egzersizlerden kaçınmak gerekir. Bunların yanında yüksek olan Kreatinin klirensi seviyesini düşürmek için şunlar yapılabilir;

- Protein tüketimi azaltılmalıdır. Özellikle bitkisel proteinler tercih edilmelidir.

- Yemeklerde daha çok lifli gıdalar tüketilmesi gerekir. Özellikle meyve ve sebzeler daha fazla lif içerir.

- Sıvı tüketimini artırmak gerekir.

- Bitkisel çaylar Kreatinin klirensi seviyesinin düşürülmesinde çok etkilidir. Özellikle yeşil çay bu süreçte ideal bir çaydır.

Kreatinin Klirensi Sorunu Yaşayanlara Öneriler

- Kreatinin klirensi seviyesini yükselten ve düşüren gıdalardan uzak durulması gerekir.

- Kreatinin klirensi seviyesine göre yapılan egzersizler ve spor çalışmaları yeniden düzenlenmelidir.

- Kreatinin klirensi seviyesinin çok fazla artmaması için susuz kalmamaya dikkat edilmelidir.

- Aşırı şekilde yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durmak gerekir. Çünkü bu tür gıdalar Kreatinin klirensi seviyesini yükseltebilir.

- Uyku ve yeme düzenine çok dikkat edilmesi gerekir.