Farklı spor dalları ve vücut geliştirme ile ilgilenenler için kreatin düzenli alınan kaynaklar arasında yer alır. Özellikle kas kütlesini arttırmak için en popüler katkılardan biridir. Egzersiz kapasitesini arttırma, kas gelişimi sağlama, sağlık konusunda pek çok problemin üstesinden gelmek gibi önemli katkılarının olduğunu söylemek gerekir. Tabii diğer yanda kreatin takviyesinin birtakım zararları olduğunu da eklemek gerekir. Her ne kadar çok fazla üstünde durulması bile bazı olumsuz durumlara yol açabiliyor. En çok da yüksek dozda kreatin yüklemesi gerçekleştiği dönemlerde bazı yan etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Kreatin Kullanımının Zararları Nelerdir?

Yoğun kreatin yüklemesi yapıldığı zamanlarda kişisel olarak bazı şikayetler yaşanabiliyor. Bu sebepten farklı spor dalları ve vücut geliştirme ile ilgilenenler arasında kreatin kullanmayı tercih etmeyen kişiler bulunuyor. Kreatin kullanan kişiler üzerinde meydana gelen yan etkilerin şunlar olduğunu söylemek mümkün.

- Su tutma ile beraber yüksek oranda kilo alımı,

- İshal,

- Karın ağrısı,

- Kramp,

- Halsizlik,

- Mide bulantısı,

- Sindirim sorunları,

- Dehidrasyon,

Bu gibi sorunlar ile karşı karşıya kalan değişik dallarla ilgilenen sporcular, mutlaka kreatini dengeli şekilde ele almalıdır. Hatta bu konuda doktor kontrolünden geçildikten sonra yine doktorun vereceği izin üzerinden kreatin kullanılması önerilir. Böylece herhangi bir yan etkisi olmadan ve sağlık sorunu teşkil etmeden güvenli şekilde kreatin kullanımı ele alınabilir.

Kreatin Böbreklere Zarar Verir mi?

Böbrekler, pankreas ve karaciğer ile beraber vücutta kreatin üretimi sağlayan en önemli organlar arasında yer alır. Vücut için sağlık konusunda önemli bir potansiyel teşkil eden kreatin, mutlaka bedende dengeli olarak bulunmalıdır. Doğal yollarla elde edilen kreatine, yapılan yoğun spor nedeniyle daha fazla ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu sebepten dolayı dışarıdan kreatin takviyesi gerçekleştirilir. Özellikle başta vücut geliştirme ile ilgilenenler olmak üzere farklı spor dallarına gerçekleştiren kişiler için de önemlidir.

Ancak yüksek oranda kreatin yüklemesi böbreklerde istenmeyen sağlık sorunları yaratabilmektedir. Talimatlar takip edilmek suretiyle verilmiş olan gramaj üzerinden, mutlaka belirli dozlarda kreatin takviye olarak alınmalıdır. Böbreklerde bu açıdan herhangi bir sorun yaşandığı takdirde, mutlaka geç olmadan doktora başvurulmalıdır.

Kreatin Kilo Alımına Sebep Olur mu?

Ele alınan kreatin takviyesi yapılan araştırmalar neticesinde vücutta önemli bir kütle artışı yarattığını gösteriyor. Kaslarda meydana gelen su artışı ile beraber önemli derecede kilo alımı yaşanabilmektedir. Özellikle vücut geliştirme üzerine çalışan kişilerin kullandığı kreatin, kullanmayanlara göre daha fazla kilo alımını kanıtlamış durumda.

Kas içerisindeki su artışı ile beraber bu bağlamda uzun süreli kas büyümesi meydana gelir. Yani kilo alımı sadece yağ üzerinden gerçekleşmez. Ancak yine de dengeli şekilde kreatin kullanımı gerçekleştiği zaman, istenilen miktarda kilo alımı sağlanabilmektedir. Özellikle kilo daha çok kas üzerinden gelişim ile beraber gerçekleşir. Yağ oluşumunu önleyerek güçlü bir kilo artışı sağlar.

Kreatin Alımı Neden Önemlidir?

Başta vücut geliştirme olmak üzere değişik spor dalları ile ilgilenen kişiler için enerji büyük öneme sahiptir. Kondisyon ve enerji vücut sınırlarını zorlama konusunda önemli bir potansiyel teşkil eder. Bu sebepten dolayı gün içerisinde belirli oranlarda kreatin takviyesi, ciddi anlamda enerji artışı sağlar. Aynı zamanda kasların gelişmesine ve istenilen düzeyde kilo alımına fırsat vermektedir.

Bu sebeplerden dolayı kreatin sporcular için oldukça önemli. Eğer kişinin herhangi bir sağlık sorunu yoksa doktor tavsiyesi üzerinden kreatin kullanabilir. Böylece aksine farklı sağlık sorunlarına karşı da önemli oranda önlem alma şansı elde edebilir. Tabii yüksek oranda kreatin yüklemesinin yan etkileri ile beraber pek çok sağlık sorunu da yaratacağını unutmamak gerekir.