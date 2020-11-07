Kravets dört büyükleri boş geçmiyor

Konyaspor'un golcü oyuncusu Artem Kravets, Fenerbahçe karşısında da bir gol attı ve bu sezon Süper Lig'de 5 gole ulaştı. Ukraynalı golcü bu sezon ligde 5 gol atarken bu gollerin 3 tanesini dört büyüklere karşı kaydetti. Beşiktaş'a da bu sezon iki gol atan Kravets, Süper Lig'de attığı 21 golün 8 tanesini de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında kaydetti

Galatasaray | 1 maç 1 gol

Fenerbahçe | 5 maç 2 gol

Beşiktaş | 6 maç 4 gol

Trabzonspor | 4 maç 1 gol