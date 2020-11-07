Kravets dört büyükleri boş geçmiyor
Konyaspor'un golcü oyuncusu Artem Kravets bu sezon Süper Lig'de 5 gol atarken bu gollerin 3 tanesini dört büyüklere karşı kaydetti. Ukraynalı golcü oyuncu Süper Lig'de attığı 21 golün 8 tanesini de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında kaydetti
Konyaspor'un golcü oyuncusu Artem Kravets, Fenerbahçe karşısında da bir gol attı ve bu sezon Süper Lig'de 5 gole ulaştı. Ukraynalı golcü bu sezon ligde 5 gol atarken bu gollerin 3 tanesini dört büyüklere karşı kaydetti. Beşiktaş'a da bu sezon iki gol atan Kravets, Süper Lig'de attığı 21 golün 8 tanesini de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında kaydetti
Galatasaray | 1 maç 1 gol
Fenerbahçe | 5 maç 2 gol
Beşiktaş | 6 maç 4 gol
Trabzonspor | 4 maç 1 gol