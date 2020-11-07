Kravets: Büyük takımlara gol atmam rastlantı

İttifak Holding Konyaspor'un golcü oyuncusu Arterm Kravets, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kravets, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söylerken büyük takımlara karşı sürekli gol atmasının bir rastlantı olduğunu söyledi

Artem Kravets, "Takım adına çok mutluyum. Geçen haftalarda takım üzerinde şanssızlık vardı. Güzel oynamamıza rağmen kazanamıyorduk. O yüzden çok mutluyum"

"Her maça aynı önemi veriyorum. Aynı şekilde hazırlanıyorum. Kendimden önce takımın galip gelmesi ve başarılı olması...Büyük takımlara karşı gol atmam ise istatistiksel bir rastlantı"





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