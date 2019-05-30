Hakan Ateşler / Fanatik Özel

Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden ve Fanatik'e verdiği röportajla büyük ses getiren Avi Nardia yeniden Türkiye'de...

Ülkesine tepki gösterdi, Japonya'ya gitti!

Geçmişte Ortadoğu'da birçok sıcak çatışmada bulunan, İsrail'in en önemli askeri birimi Yamam'da eğitim veren ancak özellikle Lübnan katliamını gördükten sonra ülkesine tepki gösterip Japonya'ya giden Avi Nardia'nın birden çok kıtada bulunan ülkelerde temsilcilikleri bulunuyor.

Annesi Bursa, babası İstanbul doğumlu...

Kökenleri Türkiye olan, annesi Bursa, babası da İstanbul doğumlu olan Avi Nardia'nın bu özel seminerinde ise yine ve sadece FANATİK vardı.

"Burası da benim topraklarım, onun için geldim!"

4 günlük seminerin ilk gününde Fanatik'e değerlendirmelerde bulunan İsrailli dövüş ustası, "Şunu söylemek istiyorum. Annem Bursa, babam İstanbul doğumlu. Bugün burada Meksika'dan Şili'ye, İspanya'da Singapur'a kadar birçok usta bulunuyor. onları buraya davet etmemin sebebi burasını da benim topraklarım olarak görmem. Türkiye de benim ülkem. Belki İsrailliyim ama ben de kendimi sizlerden görüyorum" şeklinde konuştu.

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Meksika, ABD, Singapur, Kenya, Atjantin, Hindistan...

Birçok ülkeden birçok Krav Maga ve dövüş sanatları ustası 4 gün boyunca İstanbul'da Avi Nardia'dan eğitim alacak. Seminerde Şili, İngiltere, ABD, Arjantin, Meksika, Şili, Hindistan, Kenya gibi birçok kıta ve ülkeden Krav Maga ve yakın dövüş ustası eğitmen bulunuyor. Avi Nardia, dünyada kendisini temsile den eğitmenlere eğitim veriyor.

*Türkiye'den birçok eğitmen ve hocanın katılmak için adeta sıraya girdiği ancak sınırlı bir katılımın olduğu bu semineri bizlere izleme fırsatı veren Self Defence İstanbul Ailesi ve Serdar Üsküplü'ye ayrıca teşekkür ederiz.

İşte seminerdeki önemli isimler ve geldikleri ülkeler:

Alti Qoku / Arnavutluk / Krav Maga, Karate

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Fabian Garcia / Arjantin / Avi Nardia Akademisi tüm Güney Amerika Sorumlusu / Eski Arjantin Özel Kuvvetler askeri / Jiu Jitsu, Krav Maga

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Eddiy Movilla (Sol) / ABD / Krav Maga, İsrail Jiu Jitsu, güvenlik uzmanı.

Rene Gatica (Sağ) / Meksika, Krav Maga, Jiu Jitsu, Boks

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Ken Akiyama / ABD / Jiu Jitsu, Krav Maga, Yoga, Hareket koçu



