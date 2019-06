Röportaj: Hakan Ateşler

Son dönemde gelişen savunma sanatı Krav Maga tüm dünyaya yayılmaya devam ederken, Avi Nardia Akademi'nin İstanbul temsilciliğini yürüten Self Defence İstanbul'un geçtiğimiz hafta çok uzaklardan gelen bir konuğu vardı.

Hint Okyanusu'ndaki Mauritius Adası'nda yaşayan Laurette Jean Bruneau, Krav Maga Ustası Avi Nardia'nın Hint Okyanusu bölgesi ve Afrika temsilciliğini yapıyor. Her yaştan birçok kişiye kendini savunma sanatını öğreten Bruneau, Küba'daki eski özel kuvvetler askerleri ve komandolara verdiği Krav Maga kursu dönüşünde İstanbul'da Fanatik'in sorularını yanıtladı.

*Krav Maga'ya ne zaman başladınız ve neden seçiminiz bu yönde oldu?

"Krav Maga hayatın gerçekliği"

Krav Maga'ya 15 yıl önce başladım. 2 sene içinde de eğitmen oldum ve daha sonra da sürekli olarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir gün Avi Nardia ile tanıştım ve Mauritius Adası, Hindistan bölgesi ve Afrika Kıtası temsilcisi oldum. Şu anda da Mauritius Adası'nda yaşıyorum. Krav Maga'yı seçmemin sebebi hayatın ta kendisi olmasıdır.

*İsrail'de doğan bir savunma sanatı olması, insanlarda ilk başta bir şüphe uyandırıyor... Bu dezavantaj olabilir mi?

"Politikaya girmeye gerek yok!"

Krav Maga İsrail'de doğan bir savunma sanatı. Tüm dünyada insanlar Krav Maga ismini duyunca, İsrail'den ötürü politik konuları düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Biz politikacı değiliz. Krav Maga bir insanın kendini savunması anlamında en iyi kavramlardan bir tanesi. Biz sadece bunun kurallarını uyguluyoruz. Amaç kendini savunmak ve bunu insanlara öğretmek.

Bruneau, tecrübelerini Self Defence Istanbul öğrencileriyle paylaştı

"Hayatta kalmak en önemlisi"

Kapap/Krav Maga'da kötü hareket yoktur. Her şeye, her duruma karşı insanların kendilerini hazırlamasını sağlıyoruz. Biz derslerde sürekli çalışıyoruz ancak bu kendini savunmadan, hayatta kalmaya geçiyor. Amaç hayatta kalmak. Kendini savunmadan çok daha ötesini düşünüyoruz.

*Tüm Kapap/Krav Maga eğitmenlerinde bir pozitif olma durumu var. Hepiniz yaşlarınızdan çok daha genç gözüküyorsunuz. Bu kadar dövüşün, kavganın olduğu yerde bu pozitiflik nasıl oluşuyor?

"Akıl paraşüt gibidir"

Ben 45 yaşındayım. Genç göründüğümü söylediğiniz için teşekkür ederim. Genç görünmemiz aslında düşünme tarzımızdan dolayı. Krav Maga'cılar hep "Akıl paraşüt gibidir" der. Paraşütün kullanılması için ne yapması gerekir? Tabii ki açılması. Biz de Krav Maga'cılar olarak açık görüşlü insanlarız. Yeni tarzlara, yeni konulara açık oluruz her zaman. Bu öğrenmeye açık olmaktır. Pozitif olmaktır. Bebekten öğreniriz, yaşlılardan öğreniriz. Kimseyi küçümsemeden, herkese saygı duyarak kendimize bir şeyler katmayı düşünürüz. Sürekli pozitif olmak ve olumlu ya da olumsuz olaylardan kendinize ders çıkartıp, yeni şeyler öğrenmek de sizi açıkçası çoğu zaman mutlu eder. Mutluluk da genç hissetmenizi ve öyle olmanızı sağlar.

*Türkiye'de Mauritius Adası'nı sorsanız insanlar belki haritada bile gösteremeyebilir. Krav Maga orada gerekli mi, nasıl bir yerde yaşıyorsunuz?

"Korsan saldırıları olabiliyor"

Mauritius çok uluslu bir ada... Dünyanın her yerinden insanlar var. Müthiş denizi olan bir tatil adası. Ancak korsan saldırılarıyla ilgili ciddi sorunlar da olabiliyor. Ada'nın da diğer birçok ülke gibi normal olan büyüklü küçüklü sorunları mevcut. Kapap/Krav Maga dediğiniz zaman insanlar bunu hayatın bir gerekliliği olarak görüyorlar. Neden? Çünkü Kapap/Krav Maga ilk yardım gibidir. İlk yardımı kullanmayı bilmek cebinizde bir jokere sahip olmak gibidir. Cebinizde joker olması da hiçbir şey olmamasından iyidir! Hayat böyledir.

"Her an hazır olmak zorundasınız"

Tüm hayatınız boyunca şanslı olabilirsiniz ancak başınıza tek bir olay gelir ve her şey kötü olabilir. Bunun her an olma ihtimali vardır. Onun için her zaman başımıza gelebilecek kötü olaylara karşı hazır olmalıyız. Hayatta hiçbir şey durağan değildir. Bir gün geçerli olan bir kural, diğer gün geçersiz olabilir. Her şey değişiyor ve siz kendinizi sürekli hazır tutmak zorundasınız.

"Başınıza gelecek olaylar önceden haber vermez, her şey bir anda olur"

İlk yardımda ellerinizi kullanırsınız. Krav Maga'da da kendinizi savunmak için yine ellerinizi kullanırsınız. Bir saldırı geldiği zaman ellerim dışında bir silaha ihtiyacım yoktur. Silah benim ve bu yüzden her zaman hazırım. Hayat böyledir. Başınıza gelecek olaylar önceden haber vermez. Bir anda olur. Şaşkınlığa uğramamak önemlidir. Bu da hazır olmaktan başlar. Büyük şehirler her zaman tehlikelidir ve ben hazırsam şaşkınlığa uğramam. Başıma gelen olay benim için sürpriz olmaz. Bu benim için iyi, karşı taraf için de kötü olur. Çünkü ben kendimi nasıl savunacağımı öğrenmiş durumdayım. Bu yüzden her saldırıya hazır olmak zorundayım. Bıçaklı bir saldırı da olabilir. Vücudumu tanımam gerekir. Bıçaklı saldırıda kan görebilirsiniz. Kendi kanınızı da görebilirsiniz. Buna alışıksanız sorun olmaz. Ancak alışık değilseniz bayılırsınız ve zaten en baştan kaybedersiniz. Mesela hamile bir kadının kocası ona destek olmak için hasteneye giderse ve bu koca kan görmeye dayanamıyorsa, kendisi de hastanelik olur. Ancak alışık olsaydı karısına istediği gibi destek olabilirdi. Demek ki hazır değilmiş o doğuma karısıyla birlikte girmeye... Bu yüzen aklını bu durumlara hazırlamak en önemli şartlardan bir tanesidir. Bu, hayattaki başarının da önemli bir gerekliliğidir.

*Krav Maga'da 'güç çok önemli değildir' deniyor ama cılız, çelimsiz biri dev gibi birine karşı kendini nasıl savunabilir ki?

"En iyi silah akıldır"

Kapap/Krav Maga'nın güç ya da vücudun büyüklüğüyle, genişliğiyle ilgisi yoktur. Bu tamamen akıl işidir. En iyi silah akıldır. Her zaman hazır ol. Bir silaha dönüşme ama kendi silahın ol. Kendi bodyguard'ın ol. Etrafında sürekli polis olamaz. Bazen kendi kendinizi korumak zorunda kalırsınız. Başınıza bir olay geldiğinde şaşkınlığa uğramamanız lazım. Biz herkese bunları öğretiyoruz.

"Hiçbir zaman geç değildir"

Kapap/Krav Maga'ya ben 32 yaşımda başladım. Hiçbir zaman geç değildir. Ruhunuz genç olduktan sonra Krav Maga'ya her an başlayabilirsniz. Zaten her insanın kas gücü değişir. Krav Maga'ya başlamanız için istemeniz yeterli olacaktır. Bir bebekten tutun da, yaşlı bir insana kadar önemli olan temel faktörler vardır. Nefes almak ve o nefesin sağlayacak solunum yollarının açık olması gibi...

"Daha aç olan kazanır"

Tekrar söylüyorum, bunun güçle alakası yok. Siz çok hazır olursunuz, çok güçlü olursunuz ama ben daha aç olurum. O zaman ben kazanırım. Kazanmaya aç olmak başka bir şeydir. Bu hayatın kuralıdır.

Fanatik editörleri Ömer Necati Albayrak ve Hakan Ateşler antrenmana da katıldılar

"Duygularınıza yenik düşmeyin"

Hepimiz bir gün öleceğiz. Bunu bilmemize rağmen bazı şeylerin başımıza gelmesine izin vermemeliyiz. Birçok olayda duygularımıza yenik düşüyoruz. Bir saldırıya uğradığınızda ya da birileri size kötü davrandığında aklınız yerine duygularınızla davranırsanız o zaman kaybedersniz. Sizin en büyük silahınız aklınızdır.

*Küba'da ne yapıyordunuz?

"Küba'daki ilk Krav Maga okuluyuz"

Oradaeski komando ve özel kuvvetler askerlerini çalıştırdım. Kapap/Krav Maga'dan haberdar olmuşlar ve öğrenmek istediler. Biz de Avi Nardia Akademi olarak Küba'da açılan ilk Krav Maga okuluyuz.

*İki hafta önce İstanbul'daki seminerde birçok Krav Maga ustası gibi siz de vardınız. Seminer nasıl geçti? Dünyanın birçok yerinden birçok eğitmeni tanımak nasıldı?

"Öğrenmenin sınırı yok"

Seminer geçrekten mükemmeldi. 13 yıl öncesine gittim ve İngiltere'den gelen Leon'u da 13 sene sonra ilk kez gördüm. Bu da bizim bir aile olduğumuzun göstergesi. Nasıl bir aile yemeğini aynı masada yer, biz de Avi Nardia Akademi olarak buna benzer bir aileyiz. Herkes değişik okullarda Krav Maga öğrendiği için, dünyanın değişik yerlerdinden gelen Krav Maga'cılardan da birçok şey öğrenirsiniz. Çünkü herkes kendi ülkesinin şartlarına göre kendisini geliştirir. Bu farklılığı da ortak yerde buluştuğunuz zaman değişik insanalrdan siz öğrenir ve onlara öğretirsiniz. Aslında Kapap/Krav Maga'nın da güzelliği bu. Öğrenmenin sınırı yok.

*Krav Maga'cılar neden sinemada yok? Ünlü olabilirsiniz, çok para kazanabilirsiniz...

"Yönetmen "Kestik, tekrar başla" diyebilir ancak sokakta başınıza bir olay geldiğinde kimse size "Kes, baştan başla" demeyecektir"

Onlar için aktörler dediniz. Onlar gerçek değil. Kapap/Krav Maga hayatın gerçekliğidir. Biz de bu eğitmenler olarak gerçekliğin içinde kalmak zorundayız. Biz aktörlere eğitim veririz. Matt Damon, Keanu Reeves gibi aktörler bugün Krav Maga'ya başladılar, çünkü hayatın gerçekliğini gördüler. Ama biz öyle olamayız. Senaryo başka hayat başka. Filmlerde yönetmen "Kestik, tekrar başla" diyebilir ancak sokakta başınıza bir olay geldiğinde kimse size "Kes, baştan başla" demeyecektir. Bu yüzden Krav Maga eğitmenleri, filmlerde rol almazlar.

KENDİNİ BİR ANDA YERDE BULDU!

Röportajın ardından Fanatik editörleri Ömer Necati Albayrak ve Hakan Ateşler, Bruneau'nun dersine de katıldılar. "Arkadan boğma saldırısına karşı savunmanın" gösterildiği anda ise Hakan Ateşler başına geleceklerden tabii ki habersizdi...

Editörün notu:

Bruneau, hareketi o kadar ani ve hızlı yaptı ki, ne olduğunu anlamadım. Bu eğitmenler çok tecrübeli oldukları için hangi tarz hareketin ne kadar hasar vereceğini de çok iyi biliyorlar. Hareket sonunda hiçbir acı hissetmediğimi söyleyebilirim.