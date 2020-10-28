Krasnodar - Chelsea maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu mücadelesinde Chelsea, zorlu geçmesi beklenen Krasnodar deplasmanındaydı. Maçın 14. dakikasında Jorginho Chelsea adına penaltı vuruşundan yararlanamadı. 37. dakikada Chelsea'nin altyapıdan yetişen 19'luk forveti Callum Hudson-Odoi Londra temsilcisini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 76. dakikada Timo Werner penaltıdan skoru 2-0 yapan golü attı. Bu golden 3 dakika sonra 79'da Chelsea'nin sezon başındaki flaş transferlerinden Hakim Ziyech farkı 3'e çıkardı. Bu gol Ziyech'in Chelsea adına da ilk golü oldu.

Maçın uzatma dakikalarında ise Christian Pulisic karşılaşmanın skorunu belirledi; 0-4.