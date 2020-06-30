Kral'da sorun yok

Ligdeki 6 maçlık gol hasretine Ankaragücü maçında son veren Sörloth, Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyor. Herhangi bir sakatlık problemi bulunmayan Norveçli yıldız, ligin ilk yarısındaki maçta da Cim Bom’u boş geçmemişti

30 Haziran 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Kral'da sorun yok

20 golle krallık yarışının zirvesinde olan Alexander Sörloth, Galatasaray’a kilitlendi. Kalan 5 haftada Başakşehir’in başka kayıplar yaşabileceğini düşünen Norveçli futbolcu, pazar günkü maça final gibi bakıyor. Ankaragücü karşılaşmasında 6 haftalık gol hasretine son veren Sörloth, baldırında kramp problemi yaşamıştı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Sörloth, bu sezonki büyük maçlarda hep büyük oynadı.

Sörloth, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı çıktığı toplamdaki 7 karşılaşmada 7 gol attı. Sörloth, Fenerbahçe ile hem kupada hemde lige oynanan 4 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırarak dikkat çekti. Ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında da Cim Bom’u boş geçmemişti.

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