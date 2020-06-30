20 golle krallık yarışının zirvesinde olan Alexander Sörloth, Galatasaray’a kilitlendi. Kalan 5 haftada Başakşehir’in başka kayıplar yaşabileceğini düşünen Norveçli futbolcu, pazar günkü maça final gibi bakıyor. Ankaragücü karşılaşmasında 6 haftalık gol hasretine son veren Sörloth, baldırında kramp problemi yaşamıştı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Sörloth, bu sezonki büyük maçlarda hep büyük oynadı.

Sörloth, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı çıktığı toplamdaki 7 karşılaşmada 7 gol attı. Sörloth, Fenerbahçe ile hem kupada hemde lige oynanan 4 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırarak dikkat çekti. Ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında da Cim Bom’u boş geçmemişti.