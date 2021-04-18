Kral Kupası | Athletic Bilbao - Barcelona maç sonucu: 0-4

İspanya Kral Kupası final maçında Barcelona, Athletic Bilbao'yu ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü. Barcelona adına golleri Lionel Messi (2), Griezmann ve Frenkie de Jong kaydetti. Athletic Bilbao böylece son bir ay içinde çıktığı iki finali de kaybetmiş oldu.

Athletic, Kral Kupası’nın Kovid-19’dan dolayı geçen sezon ertelenen ve 3 Nisan’da oynanan finalinde Real Sociedad’a 1-0 mağlup olmuştu. Her şeye rağmen iyi bir sezon geçiren Bask takımı, 17 Ocak’ta oynanan İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’yı 3-2 yenerek, tarihinde 3. kez bu kupanın sahibi olmuştu.





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