Kral için en özel maç!

Spor Toto Süper Lig’de bu akşam Beşiktaş’ın Trabzonspor’a konuk olacağı mücadele, Siyah-Beyazlılar’ın Milli golcüsü Burak Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyor. Ligde sezona Bordo- Mavililer’le başlayan ardından ara transfer döneminde Kara Kartal’a katılan tecrübeli futbolcu, bu akşam Siyah-Beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor’a karşı gol arayacak. Fırtına’da bu sezon 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı. Bu akşamki karşılaşmada sahaya ilk 11’de çıkacak olan Burak, Trabzonspor filelerini havalandırarak Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki suskunluğunu da sonlandırmaya çalışacak.

Motive olarak çıkacak...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem kendisi için hem de oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir önem taşıyan Trabzonspor karşılaşması öncesinde oyuncusunu özel olarak motive etti. Güneş, tecrübeli oyuncuya sadece oyununa odaklanması talimatını verdiği belirtildi. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, Bordo-Mavili takıma karşı oynadığı 11 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Söz konusu golleri ise Beşiktaş, Manisaspor ve Galatasaray formaları giydiği dönemde attı.