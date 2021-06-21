Kral Burak Yılmaz kaleyi bulamadı

35 yaşında Fransa'ya gitti, Ligue 1'de 16 kez ağları sarstı, Lille'i şampiyon yaptı... EURO 2020'ye de en büyük gol umudumuz ve takımın ağabeyi olarak geldi. Ancak kaptan Burak, 3 maçlık kupa maceramızda hayal kırıklığı yarattı! 3 maçta ileri uçta topla buluşmakta zorlanan Burak, rakip savunmacılar arasında kayboldu ve toplamda 5 şutta da kaleyi bulamadı.

'Haklarını helal etsinler'

Maç sonrası tecrübeli forvet, "Her şeyiyle gruptan çıkacağımızı düşünüyorduk. Belki çok istedik, belki gereksiz yere kendimizi çok strese soktuk. Ülkemizden özür diliyoruz. Onları mahcup ettik, iyi temsil edemedik. Haklarını helal etsinler. Hepimiz çok üzgünüz. Yaşanmaması gereken maçlar oynadık. Belki artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuva oynamayı bilmiyoruz" yorumunu yaptı.



