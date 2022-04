KRAFTON, Inc. ve SQUARE ENIX® bugün, NieR serisinin sevilen karakterlerinin, popüler mobil battle royale oyununun son güncellemesinin bir parçası olarak NEW STATE MOBILE’da yer alacağını duyurdu. Oyuncular 29 Nisan'dan 19 Mayıs'a kadar temalı bir ödül etkinliği ve yeni oyun içi öğeler ile NEW STATE MOBILE’da NieR Serisinin ruhunu deneyimleyebilirler.

NEW STATE MOBILE'ın NieR serisi ile yaptığı iş birliğinden oyuncuların deneyimleyebilecekleri bu temalı içeriğin özeti şu şekilde:

• NieR Serisi Karakterleri Gibi Giyinin: İş birliği, NieR:Automata'nın karakterleri 2B ve 9S ile oyuncuların deneyip sahip olabileceği NieR Replicant ver.1.22474487139…'un Kahramanı ve Kaine kostümlerini içerir. İfade, zırh, silah, araç kaplamaları ve daha fazlası gibi birçok eşya da mevcut olacak. Tüm eşyalar 19 Mayıs'a kadar NieR serisi temalı kasalardan edinilebilir.

• NieR Serisi Oyun İçi Etkinlik: İş birliği süresince bir oyun içi ödül etkinliği yer alacak. Temalı görevleri tamamlayan oyuncular, profillerini kişiselleştirmek için kullanabilecekleri bir NieR Serisi profil simgesi, profil çerçevesi ve çerçeve efekti elde edebilecekler.

NEW STATE MOBILE'in Kıdemli Yapımcısı Minkyu Park, "NieR Serisinin iyi hazırlanmış ve ilgi çekici post-apocalyptic dünyalarını NEW STATE MOBILE ile bir araya getirmek, tüm oyunların oyuncularıyla etkileşim kurmanın organik bir yolu gibi hissettiriyor" dedi ve sözlerini "KRAFTON ve PUBG Studios'ta çoğumuz NieR Serisinin büyük hayranlarıyız, bu yüzden iş birliği fırsatı söz konusu olduğunda hemen heyecanlandık. Serinin hayranlarının bu ortaklık aracılığıyla sunulan eşsiz deneyimlerden keyif almalarını umuyoruz!” diyerek tamamladı.

NieR:Automata’nın yapımcısı Yosuke Saito, “NEW STATE MOBILE dünyasında NieR Serisi karakterlerinin cosplaylerini göreceğimi hiç düşünmemiştim,” dedi ve "Bu iş birliğinin gerçekleşip NieR:Automata ve NEW STATE MOBILE dünyaları arasında köprü oluşturduğunu görmek beni çok heyecanlandırıyor." diyerek düşüncelerini belirtti.

NieR:Automata, 2B, 9S ve A2 androidlerinin hikayesini ve onların makine yaşam formları olarak bilinen güçlü silahlar tarafından ele geçirilen makine güdümlü bir ütopyayı geri alma savaşını anlatıyor. Oyunun 2017'deki çıkışından sonra, NieR:Automata dünya çapında 6 milyondan fazla kopya sattı-indirildi ve derin, büyüleyici hikayesi ve aksiyon dolu ve yüksek hızlı savaşların fantastik karışımıyla dünya çapında büyük beğeni topladı.

NieR Replicant ver.1.22474487139…, orijinal olarak 2010 yılında Japonya'da piyasaya çıkan üçüncü şahıs aksiyon RPG olan NieR Replicant'ın modern olarak yeniden anlatımıdır ve post- apocalyptic aksiyon RPG türündeki NieR:Automata™'nın heyecanla beklenen ön bölümüdür. Oyuncular, bir kardeşin ölümcül bir hastalıktan ablasını iyileştirmek için -onları her şeyi sorgulamaya itecek olan- büyüleyici arayışına katılırken, karanlık ve post-apocalyptic bir dünyayı deneyimlemeye davet edilirler. Toylogic ile iş birliği içinde geliştirilen NieR Replicant ver.1.22474487139…, sevilen yönetmen YOKO TARO (Drakengard® / NieR:Automata), bestekari Keiichi Okabe (TEKKEN / Drakengard / NieR:Automata) ve yapımcı Yosuke Saito'nun (DRAGON QUEST® X / NieR:Automata) da aralarında bulunduğu yıldızlar geçidinden oluşan bir ekibi bir araya getiriyor. NieR Replicant ver.1.22474487139... PlayStation®4 bilgisayar eğlence sistemi, Xbox One X dahil Xbox One cihaz ailesi ve PC (Steam®) için 23 Nisan 2021'de piyasaya sürüldü.