KRAFTON, Inc. bugün PUBG serisinin bir sonraki oyunu olan PUBG: NEW STATE'i piyasaya sürdü. Ekim ayı sonunda gerçekleştirilen son teknik testin ardından bu yeni nesil battle royale deneyimi, 200'den fazla ülkede iOS ve Android üzerinden yayınlandı. Oyunun lansman fragmanına resmi PUBG: NEW STATE YouTube kanalından erişilebilir.

PC ve konsollarda 70 milyondan fazla kopya satan, son derece başarılı PUBG: BATTLEGROUNDS battle royale video oyununu yaratan aynı şirket PUBG Studios tarafından geliştirilen PUBG: NEW STATE, 17 farklı dilde hazırlanmış, oynaması ücretsiz yeni nesil bir mobil oyundur. 2051 yılında geçen PUBG: NEW STATE, PUBG: BATTLEGROUNDS'da hali hazırda olan eksiksiz battle royale oyun deneyimini iOS ve Android'e taşıyor ve bu onu bugüne kadarki en gerçekçi ve teknolojik olarak gelişmiş mobil oyunlardan biri haline getiriyor.

PUBG: NEW STATE’in Kıdemli Baş Yapımcısı Minkyu Park “PUBG: NEW STATE, PUBG Studios’taki ekibin gönülden severek yaptıkları bir oyun oldu, olmaya devam edecek ve duyurumuzdan bu yana sürekli olarak oyuna olan coşkusunu ve desteğini gösteren tüm hayranlarımıza minnettarız,” dedi ve “Daha önce sadece PC ve konsollarda görülmüş yeni nesil battle royale oyun deneyimini mobil cihazlarda sunarak, oyuncularımızın yüksek beklentilerini karşılayacağımızdan eminiz ve bunun önümüzdeki yıllarda da en iyi mobil oyun deneyimi olmasını sağlama konusunda kararlıyız,” diyerek sözlerini tamamladı.

PUBG: NEW STATE, silah özelleştirmesini, drone mağazasını ve eşsiz bir oyuncu yetiştirme sistemini içeren ancak bunlarla da sınırlı olmayan orijinal oyun özellikleriyle battle royale türünü daha ileriye taşımayı hedefliyor. PUBG: NEW STATE’in erişilebilir olmasıyla, oyunda Battle Royale (gelecekte geçen Troi ve Erangel'de mevcuttur), 4v4 Ölüm Maçı ve oyuncuların bir maça girmeden önce becerilerini geliştirebilecekleri Eğitim Alanı dahil olmak üzere üç farklı oyun modu bulunmaktadır.

PUBG: NEW STATE, oyuncuların oyunu oynarken çeşitli oyun içi ödüllerin kilidini açmasına fırsat tanıyan aylık Survivor Pass'ler sunmaktadır. Oyunda ayrıca oyuncuların diğer rakiplerine karşı rekabet etmelerine, "rütbelerini" artırmalarına ve üst düzey oyun içi ödüller kazanmalarına fırsat veren Dereceli Sezonlar da olacak. Dereceli Sezonların her biri iki ay boyunca devam edecek.

KRAFTON, PUBG: NEW STATE'in çıkışını kutlamak için küresel bir "Arkadaşlarla Oyna" kampanyasına ev sahipliği yapıyor. 15 Kasım - 21 Kasım tarihleri arasında her gün oyuna giriş yapan ve "Arkadaşlarla Oyna" etkinliğine katılan oyuncular, #NewStateStyle oyun içi ifadesini ve oyuncuların oyun içi mağazadan eşya takası yapmak için kullanabilecekleri bir Tavuk Madalyası kazanma şansına sahip olacaklar.

Kampanya döneminde oyun içi ifade "Got #NewStateStyle" kullanılarak bir dans yarışması etkinliği düzenlenecek ve oyunseverlere özel ödüller kazanma fırsatı sunulacak.

Bu sebeple KRAFTON, INC. ayrıca Türkiye’deki oyunseverlerin eğleneceği özel ve çevrimiçi PUBG: NEW STATE Lansman Partisine ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin bir parçası olarak sekiz influencer, bölgedeki en iyi takımı belirlemek için yoğun maçlarda karşı karşıya gelecek ve oyunseverler ayrıca Türk müzisyen ve influencer Reynmen’in konuk olduğu etkinlikte eğlenecekler. Çevrimiçi etkinlik 14 Kasım 2021, 18:00’da gerçekleşecek ve PUBG: NEW STATE Türkiye resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Oyunseverler çekilişlere katılabilirler ve çeşitli etkinliklere özel ödüller kazanma şansı yakalayabilirler.