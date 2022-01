KRAFTON, Inc. bugün PUBG: NEW STATE Ocak ayı güncellemesinin Android ve iOS'ta yayınlandığını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte gelen yeni BR: Extreme mod bir maçtaki oyuncu sayısını 64 (100 oyunculu BR: Original moda kıyasla) ve her karşılaşmayı 20 dakika ile sınırlıyor. Şu anda oyunun Troi haritasında mevcut olan BR: Extreme Mod, battle royale türüne uygun bir şekilde; ancak oyuncuları her maç daha fazla artan yoğunluk için mümkün olduğunca çabuk aksiyona dahil etmek (ve tavuk yemeğini kazanmak) için tasarlandı.

Ocak ayı güncellemesi ayrıca Bugatti Rimac ile ortaklaşa sunulan Rimac Nevera’yı, yeni P90 silahını, yeni silah özelleştirme seçeneklerini ve daha fazlasını tanıtıyor. Ocak ayı güncellemesi ile oyuna eklenen ana özelliklerin tam listesini aşağıda görebilirsiniz. Ocak ayı güncellemesinin yama notlarının tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Yeni Mod - BR Extreme: Mobil oyun için geliştirilmiş ve optimize edilmiş bu yeni deneyimde, her 20 dakikalık karşılaşma 64 oyuncu ile limitlidir. Bu modda savaş alanı, Troi haritasında rastgele seçilecek ve her maç değişecek olan daha küçük bir oynanabilir alanla (4x4) sınırlıdır. Tüm oyuncular bir P1911 tabancası, bir sis bombası, 300 Dron kredisi ve tam şarjlı boost ölçerlerle başlar. Maç başladığında, rastgele konumlara iki Yardım Paketi düşecek ve oyuncuların bir maçta daha önceden üst düzey ekipman stoklamalarına olanak tanıyacak. Bu yeni battle royale deneyimine dahil olan diğer özellikler şunlardır:

• Troi boyunca artan araç ve eşya miktarı, oyuncuların daha hızlı bir şekilde eşya toplamasına olanak veriyor.

• Oyuncular uçaktan daha düşük bir irtifadan atlayacaklar ve böylelikle haritaya olabildiğince hızlı iniş yapacaklar.

• Teslimat dronları daha hızlı gelecek ve oyuncuların eşyaları daha hızlı edinmesine olanak verecek.

• Bir takım arkadaşının yeniden konumlandırılmasından önceki bekleme süresi 60 saniyeye kısaltıldı.

Yeni araç - Rimac Nevera: Ocak güncellemesi ayrıca PUBG: NEW STATE'in Bugatti Rimac ile partnerliğini de başlatıyor, oyuncular artık dünyanın en hızlı hızlanan arabası Rimac Nevera'yı kullanabilirler ve Troi haritasında test sürüşü yapabilirler. Zaman limitli Rimac Sandığı da tanıtılacak ve Rimac Nevera’nin beş farklı renk seçeneği Nevera Blue, Gunpowder Grey, Prism Glow, Sunburst Red ve Luminous Gold dahil olmak üzere çeşitli oyun içi eşyaları içerecek.

Yeni Sezon ve Survivor Pass: İki aylık bir ön sezondan sonra resmen başlayan Sezon 1, oyuncuların üzerinde çalışabileceği Bronz'dan Fatih’e kadar sekiz yeni aşama sunuyor. Oyuncular her aşamada ilerledikçe Tavuk Madalyaları ve silah kaplamaları dahil çeşitli ödüller kazanacaklar. Survivor Pass Vol. 3 Great Lakes Coalition (GLC)’ın bir parçası olan oyun içi karakter Ben Brown’ın merkezinde geçiyor. Oyuncular, PUBG: NEW STATE'in tüm hikayesini keşfederek çeşitli ödüller ve öğeler kazanmak için görevleri tamamlayabilecekler.

Yeni Silah - P90: Bu HMS, savaş alanlarındaki yardım paketlerinde bulunur ve standart bir Kademe 2 dürbün ve susturucuyla gelir fakat başka eklentilerle birleştirilemez. Dron mağazasından satın alınabilen 5.7mm cephane kullanıyor.

Yeni Silah Özelleştirmeleri: Yeni DP-28 Namlu Ucu Erişimi ile oyuncular artık DP-28 silahına bir Alev Gizleyici (TT/SNT) veya bir Dengeleyici (TT/SNT) bağlayabilirler. Ancak bu eklentilerden herhangi birini kullanırken silah hasarı bir miktar azalacaktır. Oyuncular ayrıca ADS hızı artarken kalçaya veya omuza ateş ettiklerinde mermi yayılımını azaltmak için Beryl M762'ye Hafif Dipçik'i de bağlayabilirler. Bu eklentiyi kullanırken silah stabilitesi azalacaktır.