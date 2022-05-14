Battle Royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS’un Güney Kore merkezli yaratıcısı KRAFTON, Inc. bugün ilk çeyrek 2022 için ön kazanç duyurusunu paylaştı. KRAFTON, Kore Uluslararası Finansal Raporlama Standardı'na (K-IFRS) uygun olarak konsolide mali tablolara göre üç aylık 405,7 milyon ABD Doları hasılat bildirdi. Çeyrekten çeyreğe %17,8 ve yıldan yıla %13,5 artan üç aylık hasılat KRAFTON için rekor bir seviyeye ulaştı. 1. çeyrek 2022 kazanç ayrıntılarını aşağıda görebilirsiniz:

BİRİNCİ ÇEYREK 2022 KAZANÇ DETAYLARININ ÖZETİ

• Hasılat: 405,7 milyon ABD Doları (Çeyrekten çeyreğe %17,8 ve yıldan yıla %13,5)

• Faaliyet Karı: 241,9 milyon ABD Doları (Çeyrekten çeyreğe +%628 ve yıldan yıla +%37)

• Net Kar: 190,2 milyon ABD Doları

Çeyrekten çeyreğe ve yıldan yıla faaliyet karındaki artış, azalan işletme maliyetlerinden (Ör. pazarlama maliyetleri) ve 2021'de stok tazminatından kaynaklanan tek seferlik maliyetlerin kaldırılmasından kaynaklandı.

ÇEYREKLİK BÜYÜMEYE KATKI EDEN FAKTÖRLER

2022 yılının ilk çeyreğinde PUBG IP’si her platformda dengeli bir büyüme gösterdi. PUBG: BATTLEGROUNDS'un Ocak 2022'de oynaması ücretsiz modele (F2P) geçişinin ardından çok sayıda eski kullanıcı oyuna geri döndüğünden, aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı (MAU) 2021'in 4. çeyreğine kıyasla neredeyse üç katına çıktı. Ödeme yapan kullanıcı sayısı iki katından fazla bir sayıya ulaştı dolayısıyla üç aylık satışların artmasında önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Sonuç olarak, PUBG: BATTLEGROUNDS PC satışları bir önceki yıla göre %61 artışla 82,3 milyon ABD Dolarına ulaştı. PUBG: BATTLEGROUNDS konsol satışları çeyrekten çeyreğe %124 ve yıldan yıla %274 arttı.

PUBG: MOBILE, 2022'nin ilk çeyreğinde %30, önceki çeyrekte %30 ve yıllık %5 artışla 307,1 milyon ABD Doları gelir kaydetti. Bu artışlar, çeşitli oyun içi IP iş birlikleri ve dinamik canlı destek sistemleri kaynaklıydı.

Uluslararası pazarlar (Güney Kore dışında), KRAFTON'un 2022 ilk çeyrek gelirinin %95'ini oluşturdu. Şirket ülkenin IT ve medya ekosistemlerine stratejik olarak yatırım yaparak Hindistan'daki yerel oyun endüstrisinin gelişimine katkıda bulundu. Buna bağlı olarak, BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA, pazar payı ve satışlarında artış trendini sürdürdü.

2022'DE YENİ OYUNLAR VE GENİŞLETİLMİŞ İŞ ODAKLARI

KRAFTON, bu yıl kod adı “Project M” ve The Callisto Protocol gibi yeni başlıklar yayınlamaya hazırlanıyor. KRAFTON'un 2021'de satın aldığı Subnautica serisinin yaratıcıları Unknown Worlds, bu yıl erken erişim için planlanan “Project M” kod adlı yeni bir oyun geliştiriyor. “Project M” bilim kurgu dünyasında geçen, tamamen eşsiz bir sıra tabanlı strateji oyunudur. Striking Distance Studios tarafından geliştirilen orijinal bir hayatta kalma korku oyunu olan The Callisto Protocol de 2022 yılında piyasaya sürülecek. Ayrıca, şirket içi proje kuluçka ekipleri derin öğrenme tabanlı oyunlar geliştiriyor ve Steam'de herkese açık testler yapıyor.

Ayrıca şirket, Web 3.0 işini güçlendirmek ve NAVER Z ile ortak girişim kurmak üzerine çalışıyor. Kendini NFT araştırmasına adamış ve oyun Ar-Ge deneyimine sahip üyelerden oluşan bir ekip, oyunları geliştirmek ve meta veriyi uygulamak için kullanılabilecek bir Sandbox düzenleme aracı tasarlıyor. Ekip, 2023'ün ilk çeyreğinde bir alfa testi yapmayı hedefliyor. Bu nedenle KRAFTON, Create to Earn (C2E) ekosistemini oluşturmak için geniş kapsamlı çaba göstermeyi planlıyor.