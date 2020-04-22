Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS 2020/6 tercih kılavuzu adayların erişimine açıldı. Bu tercih kılavuzu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sözleşmeli personel alımı yapılacak. Duyuruda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS 2020/6 tercih kılavuzunun adayların erişimine açıldığı ifade edildi. Yayımlanan duyuruya göre tercihler 22 Nisan yani bugün başladı ve 29 Nisan'a kadar devam edecektir. Adaylar aşağıdaki link üzerinden kılavuza ulaşabilecek ve sisteme T. C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini yapabileceklerdir. Yayımlanan kılavuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na önlisans mezunları arasından 82 büro personeli, lisans mezunları arasından da 57 avukat, 7 büro personeli, 11 mimar, 39 mühendis, 10 şehir plancısı alınacak.

KPSS 2020/6 tercihleri ne zaman, nerede yapılacak?

Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2020/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.

- Adayların, bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları

gerekir.

- Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

- Adaylar tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.