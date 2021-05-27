Yönetimin belli olmaması, transferde Aslan'ın elini kolunu bağlamadı... Fatih Terim görevine devam edecek gibi çalışmalarını sürdürürken, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da Sarı-Kırmızılılar'ın mağdur olmaması adına Terim'in verdiği liste doğrultusunda transfer için yoğun mesai harcıyor. İç transferde Marcao ile sözleşme uzatan, yurt içinde de sözleşmeleri biten Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yla anlaşan Cim Bom'un esas rotası İngiltere...

Çalışmalar başlamıştı

Terim'in uzun süredir istediği ancak bir türlü kavuşamadığı Cheikhou Kouyate için bir kez daha çalışmalar başladı. Senegalli ön liberonun menaceri Ediz Balkan da FANATİK'e konuştu, ilgiyi doğruladı. Şu an için net ifadeler kullanmanın zor olduğunu söyleyen Balkan, "Türkiye'den teklifler var. Kouyate de bu ilgiden memnun. Ancak şu ana kadar biten bir durum yok. İlerleyen zamanda neler olacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

'Türkiye'ye gelsin isterim'

Daha önce Mbaye Diagne ve Mame Thiam gibi golcü isimleri Türkiye'ye getiren Balkan, "Kouyate'ye, Çin ve Arap yarımadasından da öneriler geliyor. Oyuncum için en iyi seçeneği değerlendireceğiz. Türkiye'ye gelmesini isterim" ifadelerini kullandı.

İlk kez bu kadar yakın!

Fatih Terim'in adeta prensi olan Kouyate ilk kez İstanbul'a bu kadar yakın. Daha önceki dönemlerde birçok kez Aslan'ın gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcu mali şartlar nedeniyle bir türlü Sarı-Kırmızılı renklere bağlanamamıştı. Ancak önümüzdeki sezon İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesinin son senesine girecek olması pazarlıklarda Cim Bom'un elini güçlendirecek. Yıldız oyuncunun da yeni bir maceraya yeşil ışık yakması Aslan'ı transferde avantajlı kılıyor. Terim de tecrübeli oyuncu için tüm mali şartların zorlanmasını istiyor.

Ömer Necati Albayrak



