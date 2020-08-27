Kötü haber! Pogba koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, basın toplantısında yıldız futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, milli takımın İsveç ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da dahil edilmedi. Oyuncunun karantinaya alındığı açıklanırken, semptom gösterip göstermediği hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Manchester United forması giyen Pogba’nın yerine, kadroya 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga dahil edildi.





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