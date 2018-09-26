Kostas Sloukas: Tüm kupalara talibiz

Geçen sezon Türkiye’de ligi şampiyon olarak tamamlayan, Euroleague’de ise kupayı finalde Real Madrid’e kaptıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda dün yeni sezon öncesi medya günü düzenlendi. Takımın hem tecrübeli hem de yıldız isimlerinin başında gelen oyun kurucu Kostas Sloukas, FANATİK’in sorularını yanıtladı. Sloukas şunları söyledi: “Her sezon, bir öncekinden daha iyi olmayı hedefliyorum. Bu kişisel hedeflerim arasında öncelikli olan fakat her şeyden önemlisi takım olarak kazanmaya devam edebilmemiz. Nitekim eğer takım olarak şampiyonluklar kazanır, başarılar elde edersek herkes gibi ben de oldukça iyi hissedebilirim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve takım için hedef yine tüm kupalarda şampiyonluk. Hem Tyler Ennis hem Joffrey Lauvergne oldukça iyi transferler.”

‘İkisi de efsane coach’

“Her geçen gün ne kadar iyi oyuncular olduklarını tekrar tekrar gösteriyorlar. Burada başarılı olacaklarına inanıyorum. Kariyerimde Avrupa basketbolunun en iyi coachlarından Zeljko Obradovic ve Dusan Ivkovic ile çalışma şansı elde ettim. İvkovic ve şu anki coachum Obradovic, Avrupa basketbolunun efsaneleri arasında yer alıyor. Onlardan çok şeyler öğrendim ve ikisiyle de çalışma şansı elde etmiş olmaktan gurur duyuyorum. İkisinin de bugüne kadar elde ettikleri başarılar, kazandıkları kupalar her şeyi net bir şekilde açıklıyor. İstanbul’u ise çok seviyorum. Burada yaşamaktan dolayı çok mutluyum.”

Orçun Konaklılar