Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Kostas Sloukas'a ilişkin birçok söylenti ortaya atılırken son yayımlanan haberlere göre oyuncunun takımdan ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

İspanyol sitesi Encestndo'nun haberine göre takımdan ayrılacağını açıklayan Kostas Sloukas için Real Madrid ve CSKA Moskova devreye girdi.

Devlerden yıllık 2 milyon Euro

Facundo Campazzo'nun NBA'e gitme ihtimali nedeniyle devrede olan Real Madrid ile Mike James'in yanına bir oyun kurucu takviyesi yapmak isteyen CSKA Moskova'nın, Yunan oyuncuya yıllık 2 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme teklif ettikleri açıklandı.

Sloukas'un ilerleyen haftalarda net kararını vereceği belirtilirken Yunan basınından da bir başka iddia ortaya atıldı.

'5 aydır ödeme alamıyor'

Thrylos24'ün haberine göre Sloukas, takımdan bir an önce ayrılmak istiyor. 30 yaşındaki basketbolcunun 5 aydır ödeme alamadığı ve takımdan ayrılmak istediği aktarılırken Fenerbahçe ile olan kontratı nedeniyle 1 milyon Euro karşılığında serbest kalacağı belirtiliyor.